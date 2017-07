I Land Soundi tegijad lubavad maa puhta ja meele rõõmsa jätta

Orissaares Illiku laiul algas eile kolmepäevane elamusfestival I Land Sound, mis tõotab kujuneda tänavuse suve üheks rahvarohkeimaks peoks kogu Saaremaal.

Korraldajad, kelle seas on nii Orissaare noormehi kui ka suurte ürituste korraldamise kogemusega mehepoegi mandrilt, on esmakordselt toimuva ürituse kohe suurelt ette võtnud. Kohal on 23 brändi üle Eesti, kes hoolitsevad muusika eest. Nende seas on elektroonilise tantsumuusika viljelejaid, peoseeriaid ja klubisid. Kõik nad on korraldajate sõnul suuremal või vähemal määral Eesti ööelu kujundanud. Lisaks muusika nautimisele saab näha ja kogeda liiva- ja tuleskulptuure, tuletantsu, kineetilise valguse installatsioone ja muudki. Üleval on ka mitmete kunstnike näitused.

Eile sadas küll hommikupoole vihma, kuid see korraldajaid ei morjendanud. MTÜ I Land Soundi juhatuse liige Taavet Bristol ütles, et ilm lubab ilusaks minna ja jäädagi ilusaks terveks festivali ajaks. Ta lisas, et festivalialal on mitu suurt telki, mis katavad lavasid ja kuhu alla mahub ka suur hulk inimesi. „Lageda taeva alla keegi ei jää,“ kinnitas ta, et isegi, kui ilm peaks vihmane olema, pole sellest väga hullu.

Bristoli sõnul võivad nad piletimüügi ja vabatahtlike arvu järgi öelda, et kuskil 1300-1400 inimest on festivalile üsna kindlalt tulemas. „Aga unistame kahest tuhandest, siis oleks nägu naerul,“ märkis ta. Arvestades seda, millist huvi ürituse vastu sotsiaalmeedias üles on näidatud, ei pruugi see ainult unistuseks jääda.

I Land Soundi meeskond on rõhku pannud ka kohaliku kogukonnaga hästi läbisaamisele. Küll on ümberkaudseid inimesi kutsutud üles morsimaterjali müüma, küll kodumajutust pakkuma.

Samuti on korraldajad omalt poolt lubanud, et festival saab olema korralikult turvatud ja laid taarast puhas. Selleks on Illikul kasutusel korduvkasutatavad topsid, mida on võimalik väikese pandiraha eest soetada.

„Kõik meie joogid tulevad vaatidest ning sööki müüakse papptaldrikutel, mida on võimalik hiljem põletada,“ lisas Bristol.

Külastajatelt ei oodata muud, kui argielu maha jätmist, et saaks unustada end muusika, kunsti ja maalilise looduse rüppe.

I Land Soundi meeskonnal on plaanis kujundada sellest jätkusuutlik festival.