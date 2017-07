Moonilummuses inimesed tallavad rapsipõldudel

Rapsipõllul vohavad lilled panevad iga looduse ilust lugupidava inimese ahhetama ning telefoni või fotokaamera järele haarama. Sageli ei teadvusta lilleilust lummatud inimesed, et tallavad tegelikult põllumehe au ja uhkuse peal ning riivavad nõnda teise inimese tehtud tööd.

Hoolimata eilsetest taevas valitsenud süngetest pilvedest, ei suutnud inimesed Kaalis asuvatest moonide all punetavatest rapsipõldudest niisama mööda sõita. Vahepeal seisis tee ääres korraga lausa kolm autot, kust välja voorinud inimesed fotojäädvustusi tegid. Mõni vähem fanaatiline inimene tegi klõpsu autoaknast, teised ei jätnud kasutamata võimalust selfie või lihtsalt portree tegemiseks.

Kõljala Põllumajandusliku OÜ juhatuse liige Tõnu Post jälgib kogu seda tegevust pealt ning kutsub keelumärki ignoreerinud inimesi vahepeal korrale: „Palun ärge põllu peale minge!“. Tema sõnul pole nii mõnegi inimese jaoks vahet, kas tegemist on vilja vigastamisega või mitte, olulisemaks peetakse fotojäädvustust või lihtsalt meeliülendavat kogemust looduse rüpes. „Vahel tekib tunne, et näiteks turist tuleb ja jätab mõistuse koju. Kohati on see ikka tobe olukord, sest põldudel ei sahmi vaid noored, aga ka hallipäised inimesed,“ rääkis Post.

Põldude juurde paigaldatud sildid suurt mõju ei avalda. Suusõnalise palve peale põllu seest välja tulla reageerib nii mõnigi nördimusega ning seab keelu küsimuse alla.

Tõnu Posti sõnul oli just möödunud laupäeval olukord, kus terve bussitäis turiste punaõielise umbrohu sees toimetas ega saanud aru, mis põllumeest häirib.

„Mul ei ole mitte midagi selle vastu, kui inimesed viisakalt põllu ääres pilti teevad, ega ka selle, kui õitsvaid lilli nopitakse – minugi poolest, palun väga! Nördimust tekitab asjaolu, et põllud tallatakse ära ja kuigi see kahju ei ole meeletu, on see ikkagi ebaviisakas,“ nentis Post, lisades, et sellise käitumise taga on lihtsalt kasvatuslik puudujääk. Samuti lisas ta, et probleemiks ei ole majanduslik kahju, vaid viisakas suhtumine teise inimese töösse.

Moonipõldude õitseaeg kestab Tõnu Posti sõnul umbes augusti keskpaigani, kuid see pole ainus põld, mis inimestele huvi pakub. „Hernepõllud on järgmised, mis hakkavad tähelepanu tõmbama,“ rääkis ta.

„Põldude äärde on pandud sildid, et omavoliliselt põllul toimetamine on vargus, aga see ei hoia inimesi tagasi. Kõike, millel pole omanikku juures, peetakse omaks ja see annaks justkui õiguse kohe ise võtma minna.

“ Post sõnas, et mõni võtab saaki peotäie, nahaalsem tuleb isegi kastiga. „Kui lõpuks igaüks veidi võtab, siis kokku ei ole see enam väike kogus saaki, mis kaotsi läheb,“ märkis Post.