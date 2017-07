Nädalavahetusel tuleb ilus suveilm

Nädalavahetusel on oodata sooja ja sademeteta suveilma, õhutemperatuur ulatub üle 20 kraadi.



Ööl vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub loode- ja läänetuul 2-8, põhjarannikul öö hakul puhanguti 13 m/s. Sooja on 6 kuni 10, saartel ja rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 1-7 m/s. Sooja on 6 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.