Peatänava rekonstrueerimine maksab pea 3 miljonit eurot

Tallinna tänavat rekonstrueerivad ühispakkujatena seltsingulepinguga kaks ettevõtet – Trev-2 GRUPP AS ja KLOTOID OÜ. Lahtiseletatuna tähendab see seda, et kaks ettevõtet on ehitustöödest ja nende juhtimisest tulenevad ülesanded omavahel ära jaganud.

Trev-2 Grupi vastutus on projekti juhtimine ning töödest asfalteerimine, liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja markeerimine.

Klotoid OÜ ülesandeks on objektil teostatavate tööde üldine juhtimine, kaevetööd, ajutine liikluskorraldus, sadevesitrasside väljaehitamine, tänavavalgustuse ja sidekommunikatsioonide rajamine (need tööd teostatakse koostöös Eltel Networksiga), dreenliiva ja killustikaluste ehitus, haljastus ja muud eelpool loetletud töödega kaasnevad ülesanded.

Käimasolevad tööd lõpevad septembri keskel



Töid teostanud OÜ Klotoid juhataja Tõnu Tederi (pildil) sõnul kulges Kuressaare linna peatänava renoveerimine kahes etapis. „Ühtekokku oli kaks lepingut,“ ütles ta. „Esimese riigihanke kuulutas linnavalitsus välja 2016. aasta kevadel, töödega saime aga pihta hakata alles augustikuu keskel.“

Teder lisas, et seoses esimese hanke vaidlustamisega said nad töödega reaalselt alustada alles 2016. aasta 17. augustil, ehkki algselt oli tööde algus kavandatud juunikuu esimestele päevadele. „See tähendab, et kõige magusam tee-ehituse aeg ehk suvekuud jäid meil selle objekti puhul kasutamata,“ möönis ta.

Renoveerimistööde esimene etapp hõlmas Tallinna tänava ehitust Auriga kaubanduskeskuse juures asuvast ringteest kuni Transvaali ristmikuni ehk kunagise Ruubi poe juurde. Kõnealusel lõigul teostatud tööde maksumus koos lisalepingute ja käibemaksuga küündis ligi 2 150 000 euroni.

„Lepingu kohaselt pidime selle lõigu lõpetama 2017. aasta juuniks. Asfaldi all oli kõik juba kuu aega varem, praeguseks on ka kõik n-ö viimistlustööd lõpetatud,“ märkis Tõnu Teder. „Tööde käigus renoveeriti täielikult sõidutee ja kõnniteed ning ehitati välja kergliiklustee. Lisaks vahetati peatänava rekonstrueerimistööde käigus sajaprotsendiliselt välja sadeveetrassid ja tänavavalgustus ning pea kogu pikkuses ehitati välja uus sidekanalisatsioon (ilma kaabliteta).“

Tallinna tänava renoveerimistööde teine hange oli käesoleva aasta kevadel. Töid praegu teostatakse ja nende käigus uuendatakse Kuressaare peatänavat endise Ruubi poe juurest kuni keskkonnaameti sissesõiduni. Maksumus koos lisalepingute ja käibemaksuga on 825 500 eurot.

„Teises etapis ehitatakse välja Transvaali ots, Pihtla tee ja Karja tänava ristmikud,“ selgitas Tõnu Teder. „Lisaks uuendatakse kahte kolmnurgakujulist parklat, millest üks asub endise maapanga hoone juures ja teine kunagise bussijaama platsil.“

Peatänava teise etapi tööd peaksid lepingu kohaselt lõppema 14. septembriks. OÜ Klotoid juhataja lubas aga, et liikluse tahavad nad nimetatud lõigul avada juba uue õppeaasta esimesel päeval, so 1. septembriks. „Jääb veel parklate lõpetamine ja kogu kompleksi peame ikkagi tähtajaks, st septembri kekspaigaks käiku andma,“ lausus Teder. „Parklatesse tuleb meil panna munakivikatet pea 600 ruutmeetri ulatuses, mis on ehk kogu ettevõtmise kõige vaevarikkam töö.“

Kogu peatänav uues kuues



Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker ütles, et praegu käib Kuressaare peatänava rekonstrueerimistööde projekteerimine lõigu Torni tänav kuni keskväljak ja kogu Lossi tänava ulatuses. Lisaks on veel kavas alustada Tallinna tänava ümberehitustööde projekteerimist lõigul Torni tänava ristmikust keskkonnaameti sissesõiduni.

„Kuna keskväljakut ja Lossi tänavat puudutava lõigu projekteerimine on praeguse seisuga veninud, siis ei ole hetkel täit kindlust, et sel sügisel jõutakse töödega alustada,“ ütles Mäeker. „Kui tööde algus lükkub järgmisse aastasse, siis algavad need, kui ilm lubab, juba märtsikuus. Koos kesklinna ja Lossi tänava rekonstrueerimisega peaks uuendatama ka hetkel veel projekteerimata lõik Torni tänava ristmikust kuni keskkonnaameti hooneni, mille rahaline maht ei ole nii suur.“

Abilinnapea lisas, et kui kõik läheb nii nagu kavandatud, saab Kuressaare peatänav täies ulatuses (so keskkonnaameti hoonest kuni keskväljakuni, keskväljak, turu ümbrus, raekoja tagune ala ja Lossi tänav kuni pargini) uuendatud 2018. aasta oktoobriks-novembriks. Halvemal juhul jõuavad aga tööd lõpuni 2019. aasta jaanipäevaks.

„Ettevõtmise maht on suur ja tööd on äärmiselt keerulised,“ nentis Mart Mäeker. „Meil jääb üle vaid tegutseda ja loota, et mingid ettenägematud asjaolud meie plaane segama ei hakka.“