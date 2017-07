Seakatku leviku põhjused selguvad mõne nädala pärast

Sel nädalal Tagavere farmis tuvastatud seakatku leviku võimalike põhjuste osas saabub selgus alles paari nädala pärast.



„Taudi farmi jõudmise põhjuste osas on praegu veel vara spekuleerida,” ütles Saarte Häälele veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja.

Nagu teada, tuvastati kuu aega tagasi Pärnumaal Audru vallas samuti sigade Aafrika katk, mistõttu tuli hukata 3400 siga. „Alles sel nädalal esitasid Eesti Maaülikooli teadlased Audru valla seakatkupuhangu epidemioloogilise analüüsi tulemused, kus muuhulgas olid kirjas ka taudi farmi jõudmise võimalikud põhjused,” märkis Altraja. „Seega võiks Tagavere farmi epidemioloogilise uuringu tulemusi, sealhulgas ka taudi farmi jõudmise võimalikke põhjuseid, oodata alles mõne nädala pärast.”

Praeguse seisuga on sigade Aafrika katku levikuteede kohta vaid erinevaid oletusi tehtud. Esinedes eile Kadi raadio “Keskpäeva” saates andis Valjala söödatehase seafarmide juhataja Margus Õunpuu mõista, et Tagaveres juhtunu ehk näitab, kuivõrd vähe me kõnealuse nakkuse võimalike levikuteede kohta teame. Vaid kuu aega tagasi olid ju asjatundjad Tagavere farmi külastanud ja mingeid reeglite rikkumisi nad seal ei tuvastanud.

Õunpuu sõnul on nad oma farmides turvameetmete rakendamise osas laskunud juba pisidetailidesse. „Meie töötajatel on kategooriliselt keelatud käia metsas, neil peavad olema spetsiaalsed töölkäimise riided,” loetles ta kehtestatud meetmeid. „Farmides on n-ö must pool, kus inimesed võtavad oma riided seljast, ja n-ö puhas pool, kus käiakse duši all ja pannakse selga tööriided, mida kantakse vaid farmis. Isiklike esimete – suitsupakid, välgumihklid, oma mobiiltelefonid – farmi toomine on kategooriliselt keelatud.“

„On selge, et kõigi probleemidega ei saa me kunagi kohe hakkama. Vaja on kogemust, teaduslikke uuringuid jne,” jätkas Õunpuu. „Võib-olla me täna ikkagi täpselt veel ei tea, kuidas see nakkus levib – kas õhu kaudu, kas koos sääse, kärbse või hoopiski linnuga.”

Margus Õunpuu sõnul näitab SAK-i uus puhang eelkõige seda, et 100-protsendilist kindlust ei anna meile miski ja et ka edaspidi tuleb meil paljude n-ö pisidetailidega tegeleda selgitamaks välja selle ohtliku nakkuse võimalikke levikuteid.