Töötukassa uksed on avatud kõikidele

Töötukassa ülesanne pole mitte ainult tagajärgedega tegelemine, vaid ka töötuksjäämise ennetamine.

“Täna ei ole töötukassa mõeldud ainult inimestele, kes on kaotanud töö. Tegeleme ka nendega, kes töötavad, kellel on oht töötuks jääda või kel on soov omandada uut elukutset,” lausus Kuressaare osakonna karjääriinfo spetsialist Triinu Putnik, kelle sõnul on töötukassal suur hulk teenuseid suunatud just töötavatele inimestele.

Näiteks toetab töötukassa 1. maist nii töötute kui ka töötavate inimeste õpinguid kutseõppes, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes. Uut teenust – tasemeõppes osalemise toetust – saame pakkuda neile, kel puudub kutse- või erialane haridus, kes on selle omandanud aastate eest või kelle tervis ei luba senisel töökohal jätkata. Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kus praegu või tulevikus sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid napib. Kui aga töökoha vahetus toimub seoses terviseprobleemidega, saab inimene valida just selle eriala, mis tema terviseseisundiga sobib. Toetust saab õppima asumisel tasulisel õppekohal, avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada enne kooli nimekirja kandmist, seega tasub kiirustada ja töötukassaga ühendust võtta.

Saab järele proovida



Lisaks säärastele teenustele on töötukassa abiga võimalik minna huvipakkuvasse töökohta proovipäevale või praktikale. Seda selleks, et teada saada, kas karjäärimuutus on ka tegelikult inimesele sobiv, mitte ainult emotsiooni ajel tehtud otsus. „Proovipäeva või praktika järgselt võib selguda, et see töö üldsegi ei sobi,“ rääkis Putnik, lisades, et selliseid olukordi tuleb aeg-ajalt ette.

Töötukassa töötajate sõnul on nende eesmärk olla avatud ja aktiivsed infojagajad, et teha oma teenused soovijatele kättesaadavaks. “Töötukassa võib iga hetk partneriks olla,” sõnas töötukassa Kuressaare osakonna juhataja Reimaa-Lepik. Töötukassas töötavad karjäärinõustajad, kes annavad vajadusel tasuta karjäärialast nõu. Samuti aidatakse hea äriplaani puhul oma äri alustamist ning kohapeal peetakse ka erinevaid infotunde.

Iga partnerluse aluseks on ausus ja avatus. Nii on ka töötukassa ja töötukassalt erinevat tuge saavate inimeste puhul. “Meie konsultandid tunnetavad selle ära, kui midagi rääkimata jääb ja nii on inimest väga keeruline aidata ning inimesel abi vastu võtta,” nentis juhataja, kelle sõnul tuleb erinevatest probleemidest oma konsultandiga kindlasti rääkida. “Töötuksjäämine võib kujuneda pikemaks, kui me ise tahame, ja sellega võivad kaasneda nii materiaalsed kui ka emotsionaalsed probleemid, vaatamata sellele, et töötu olemine on normaalne etapp inimese elus,” lausus Reimaa-Lepik.

Et vältida säärast olukorda, kus tööotsimine kuidagi vilja ei kanna, on Putniku sõnul siiski oluline omandada elu jooksul hea haridus või jätkata pooleli jäänud haridusteed. Nimelt on Saaremaal kõige enam töötuid keskharidusega naiste seas.

Kõrgem on parem



“Keskharidusega inimesel puuduvad enamasti tunnistuse järgi erialased teadmised ja see võib töölevõtmise või ka koondamise puhul saatuslikuks saada,” rääkis karjääriinfospetsialist, kelle sõnul kehtib siiski enamasti üks reegel: mida kõrgem haridus, seda suuremad väljavaated tööturul. Seetõttu soovitabki ta uurida töötukassa poolt pakutavaid edasiõppimise võimalusi, nagu “Õpi ja tööta” teenus töötavale inimesele.

“Töötus ei ole haigus,” sõnas Reimaa-Lepik, kelle sõnul on täiesti normaalne olla uue töökoha otsingutel ja karjääriteed muuta. “Pigem otsida ja leida see uus töökoht, kui et, hambad ristis, 20-30 aastat ühel töökohal ütlemata õnnetu olla,” nentis Reimaa-Lepik. Töötukassal on olemas oma ala spetsialistid, kes suudavad inimestele säärastes olukordades hüva nõu anda.

“Meie juurde võib alati tööalaste küsimustega pöörduda ja isegi kui me kohe vastata ei oska, leiame inimese, kes võiks vastust teada,” sõnas Putnik.

Teele Tilts