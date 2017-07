Toimetuse poole pöördus autojuht, kes sattus enda sõnul kolmapäeval ühtaegu tobedasse ja ohtlikku olukorda.

„Sõitsin Turu tänavat pidi Smuuli poole ja märkasin, et naisterahvas liigub lasteaia ristmiku juures asuva vöötraja poole. Arvasin, et ta lähebki ülekäigurajale, et sealt siis üle minna,“ rääkis mees. „Ühel hetkel astus naine mitu meetrit enne ülekäigurada kordagi pead keeramata ega ümbrust kontrollimata teele ning sain auto umbes poolteist meetrit enne talle otsa sõitmist pidama.“

Autojuhi sõnul oli kiirus küll õnneks väike – linnas ta üle lubatud 50 km/h ei sõida ning ilmselt tänu sellele pidama saigi.

„Ise noor naine ja nii vähe oli puudu, et oleks mul kapoti peal lõpetanud. Mõni uljaspea oleks ta lihtsalt sodiks sõitnud,“ märkis roolis olnud eakas härra, kelle sõnul oli ta valmis naisele kas või järele jooksma, et teha kindlaks, kas ta üldse sai aru, kui ohtlikku olukorda ennast just oli pannud. Autojuht sõnas, et jagab juhtumit kui hoiatust kõigile liiklejatele: „Inimesed peaksid liigeldes ikkagi silmad lahti hoidma ja ise panustama sellesse, et nad õhtul ikkagi ühes tükis koju jõuaksid.“