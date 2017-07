JUHTKIRI: Suve haripunkt

Kätte jõudnud nädalavahetus on igasugu ürituste ja ettevõtmiste poolest selle suve vaata et tihedaim. Sündmuste kalendris on valikut igale maitsele. Armastad sporti – mine näiteks Saaremaa Suurjooksule või jalgpallimatši vaatama. Pead lugu taaskasutusest – astu läbi kirbuturult Kuressaares või Nasval. Imetled nüüdistantsu – Triigi Filharmoonias toimuv lavastus “Saare Äratus” võib olla midagi just sulle. Naudid ooperit – täna etendub Saaremaa ooperipäevadel Rein Rannapi uhiuus teos “Nurjatu saar”. Tahad argiaskelduste rattast korraks maha astuda – saad seda teha Illiku laiul toimuval elamusfestival I Land Sound.

Siin äratoodud lühike nimekiri on siiski vaid tühine osa kõigest sellest, mis sel nädalalõpul aset leiab. Kui on palju teha ja vaadata, leidub palju ka tegijaid ja vaatajaid. Ilmselt on see nädalalõpp suve haripunkt – või vähemalt üks neist – Saaremaad külastavate inimeste arvu poolest. Katsugem siis sellega oma tegemistes arvestada ja varugem kannatust. Kindlasti tasub topelt tähelepanelik ja ettevaatlik olla liikluses. Et see suvi jääks helgena meelde.