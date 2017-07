Kaasik pürib vallavanemaks

Neljanda ametliku esinumbri ja vallavanemakandidaadina löödi eile IRL-i poolt lauda endise maavanema Kaido Kaasiku kaart.

“Vald tuleb esmalt tööle saada,” ütles Kaido Kaasik kõige suurema ülesande kohta, mis uuel vallavanemal ees seisab.

Kaasiku sõnul käis IRLil kaalumistes läbi mitu inimest, kuid lõpuks jäi alles vaid tema nimi. “Kaotama me ka ei lähe,” ütles Kaasik vastuseks väitele, et IRL vaevalt Saaremaa vallas valimisvõitu püüdma läheb.

Tema sõnul on uue valla puhul tähtis see, et vedama hakkaks koostöövõimeline koalitsioon ja hea meeskond. IRL on valmis sellesse panustama. Kaasik ütles, et IRLi nimekirjas saab kokku olema 30 liiget.

“Meie jaoks on tähtis, et igal inimesel oleks väljund, mitte ainult pikk pink,” rääkis ta. Nimedest rääkida on tema sõnul veidi vara.

Valimistest üldiselt rääkides arvas Kaasik, et kõige loogilisem oleks linnapea võit. “Linnas on enim inimesi ja pigem oleks kummaline, kui ta (sots Madis Kallas – toim) ei võidaks,” ütles Kaasik.

Hetkel on vallavanemakandidaadi välja käinud nelja nimekirja esindajad. Lisaks Kaasikule ja Kallasele Tiiu Aro Reformierakonnast ja Harry Raudvere valimisliidust Meie Saaremaa. Keskerakonna juht Mihkel Undrest ütles, et nemad ei ole veel otsustanud ning valimisliit Saarlane ei ole oma eelistust seni ametlikult välja käinud.

Saarlase nimekirjaga oli aasta alguses liitumas ka Kaido Kaasik.

Kaasiku sõnul oli tema jaoks valimisliidu idee selles, et IRL, Vabaerakond ja Keskerakond koonduvad ühte. “Keskerakond ütles kohe ära,” meenutas Kaasik, kes seejärel tegi samuti otsuse valimistele minna oma erakonna ridades.

Väiteid, nagu Saarlase eestvedaja Toomas Takkis ja Kaido Kaasik ei olevat ühte paati lihtsalt ära mahtunud, on ka tema kuulnud. See on Kaasiku sõnul teise poole probleem. Samas nentis ta, et Saarlase valimisliidus on kindlasti palju häid kandidaate vallavanemaks.

Erakonnaga valimistele mineku kohta tõdes Kaasik, et nii on lihtsam pealinna võimukoridorides saarlaste eest seista. Valimisliit võib ju hea olla, kuid kui sul Tallinnas omasid ees pole, on asjad kordades keerulisemad. “Kui on vaja, siis kutsume ministri siia ja nõuame aru,” tõi ta kasvõi ühe näite erakonna eelistest.

IRL-i keeruliste aegade kohta nentis Kaasik, et pealinna mõju kohapeale väga ei ulatu. “Arvatakse küll, et kui Tallinnas on jama, on ka meil kohe jama. Nii ei ole,” kinnitas ta.