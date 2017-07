Kahni laeva ähvardab nukker lõpp

Saaremaaga seotud maailmakuulsa arhitekti Louis Kahni ainsa projekteeritud laeva Point Counterpoint II omanik kavatseb lasta juuli lõpus aluse tükkideks võtta. Nii Eestis kui ka sealpool ookeani on Kahni pärandi austajad ja hoidjad astumas samme, et seda ei juhtuks.

Point Counterpoint II omanik on 90-aastane Robert Austin Boudreau, kes on ühtlasi laeva orkestri American Wind Symphony Orchestra looja ja dirigent.

Koos naise Kathleeniga on nad jõudnud raskele otsusele, et ei suuda alust enam töös hoida, kirjutab USAs ilmuv ajakiri The New York Review of Books.

Nad on otsinud aastaid laevale uut omanikku, kuid seni paraku tulutult. Aluse vastu on suurt huvi tuntud Eestiski ja 2010. aastate alguses peeti ka ostu-müügi läbirääkimisi, kuid tehinguni ei jõutud.

Nimelt soovis Boudreau omal ajal laeva eest saada poolteist miljonit dollarit. Juttu on olnud ka 1,1 miljonist dollarist ja 800 000 euro suurusest summast.

Lõpp juuli lõpul

USA ajakirjas lisatakse, et praeguse seisuga võetakse alus tükkideks juuli lõpus Louisiana dokis. Hetkel on Point Counterpoint II koos orkestriga viimasel tuuril. Artikli autor kutsub aga lugejaid üles alusele uut kodu leidma ja omanikele ettepanekuid saatma.

Selleks, et Kahni laev Eestisse tuua, loodi 2011. aastal Louis Kahni Eesti SA. Ühenduse juhatuse liige Ott Rätsep ütles Saarte Häälele, et esmaspäeval on kavas saata Robert Boudreaule kiri ja uurida, mis tingimustel oleks ta nõus laeva Eestile loovutama. „Kui sealt tuleb infot, siis saame hakata edasi mõtlema,“ märkis ta.

Rätsepa sõnul jõudis info omaniku plaanidest Eestisse suhteliselt kiiresti. Nimelt on sihtasutusel ja Kahni laeva Eestisse toomisega tegelevatel inimestel tekkinud Ameerikas mitmeid häid kontakte. Teiste seas toetab laeva Eestisse jõudmist ka Louis Kahni perekond.

Ta lisas, et laeva omaniku endaga suhtles ta tihedamini 2011. aastal, kui teema intensiivsemalt üleval oli. „Uskumatult vitaalne vanake, juhib laeva ja orkestrit, Eestis ka käinud,“ meenutas ta laevaomanikku hea sõnaga.

Saaremaalt on Kahni laeva Eestisse toomisega tegelenud Saaremaa Arenduskeskuse juhataja Piret Pihel. Nii Rätsep kui Pihel selgitasid, et laeva soetamisel on mõte siis, kui saaks selle n-ö tööle panna. „See võiks olla justkui Eesti kultuuri Trooja hobune,“ tõi Rätsep võrdluseks.

Lavaga laev

Ka Piheli nägemuses võiks see mööda Läänemerd linnast linna sõita, pardal muusikud ja kunstinäitused.

Nimelt on 1976. aastal valminud 60 meetri pikkune ja 12 meetri laiune alus üks eriskummaline laev, mille pardal on 23 meetri laiune lava. Alumisel tekil asub ka kunstigalerii.

Laeva arhitekt Louis Isadore Kahn (1901–1974) elas oma esimesed viis eluaastat Kuressaares. 1906. aastal emigreerus pere Ameerikasse. Teda peetakse üheks 20. sajandi mõjukamaks arhitektiks.

Mullu oli Kuressaare linnuses üleval fotonäitus Kahni loomingu ja Saaremaa keskaegse arhitektuuri näidetest. Ühe teooria kohaselt mõjutas siinsete kirikute ja eriti Kuressaare linnuse arhitektuur Kahni edasist loomingut.