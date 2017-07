60. Muhu väina regati kohtunike ebamäärased selgitused ja kummaline käitumine röövisid nii mõneltki saarlaste jahilt võimaluse sekkuda kõrgesse mängu.

Näiteks võis neljandal etapil arusaamatuste tõttu saarlaste jahtlaev Mercurius üldarvestuse esikohast sisuliselt suu puhtaks pühkida – purjetajad täitsid kohtunike suuniseid, millest viimased hiljem aga taganesid.

Küsimus oli selles, kuidas peaks jahtlaevad läbima viimast märki Kihnu sadama lähistel. Kohtunike poolt antud enne etappi antud juhised ütlesid, kuidas sõita, kuid need olid mitmeti mõistetavad. Ajaline vahe erinevate viiside puhul oli samas märgatav. Seda enam, et Folkbootide klassis esimesena otseteed finišisse jõudnud ja enda arust juhiseid täitnud jahtlaeva Bacchus saatsid kohtunikud tagasi uuesti märki võtma.

Tekitas küsimusi

See tekitas teistes jahikaptenites arusaamatust ning Folkboot Lind kapten Tiit Riisalo helistas täiendava info saamiseks kohtunikele. Saarte Häälele kinnitas Saaremaa Merispordi Seltsi auliige Riisalo, kuidas kohtunikud ütlesid talle, et märk tuleb võtta nii, nagu seda oli kästud teha tagasi suunatud jahil.

Kohtunikele helistas ka saarlaste jahi Elli kapten Margus Hiet ning sai samasuguse vastuse.

Riisalo jagas kohtunikelt kuuldud infot raadios teistele jahtidele. Suur osa jahte sõitiski otsemat, kuid nüüd nagu kohtunike ütluste järgi justkui valet teed pidi just LYS3 klassis, kus näiteks esikohamängus oli ka jahtlaev Mercurius. Nemad tegid loogilisema ja kohtunike kinnituse järgi õiget marsruuti pidi. Nüüd lõppes neile etapp 12. kohaga. Samuti kaotas kohti Folkbootide klassis sõitev ja kohusetundlikult pikema otsa teinud saarlaste Castor. “Kaks kohta oleksime tõusnud,” kinnitas Castori kapten Ott Kolk.

Kaldal andsid nii Mercurius kui Castor sisse protestid valesti sõitnud jahtide osas. Samuti protestisid kohtunikud, kes olid üles loetlenud kõik 16 nende arvates valesti sõitnud jahti. Tol hetkel pidasid kohtunikud õigeks juhiseid, mida nad telefoni teel kinnitasid. Purjetamises lahendab kõik vaidlused protestikomitee.

Ootamatu taganemine

Huvitavaks läks asi päev hiljem, kui kohtunikud protesti tagasi võtsid ning lugesid valesti sõitnud jahid õigeks. Protestikomitee lükkas tagasi ka Mercuriuse ja Castori protestid eksinud jahtidele tulemuse tühistamise osas. Mercuriuse roolimees Mihkel Šesterikov käis jahti esindades komiteelt vähemalt siis pikema ringi peale kulunud minuteid tagasi küsimas, kuid n-ö heastust ei antud.

Miks kohtunikud oma protestist taganesid, ei selgitanud keegi. „See on tõesti väga kummaline,” tõdes Tiit Riisalo.

Saarte Hääl küsis vastuseid regati korraldajatelt. Esitatud kaheksale küsimusele tuli üldsõnaline vastus, et kõik on tehtud reeglite kohaselt. Kohtunikud võtsid regati infojuhi Piret Salmistu sõnul protesti tagasi, kuna leidsid, et protestiks puudub alus. Küsimustele, miks telefoni teel teistsuguseid juhiseid anti, mida hiljem eitati, täiendavaid vastuseid enam ei antud.

Muhu väina regatt lõpeb täna Riias.