Nõudlus maasikate järele on tunduvalt suurem kui turul pakutakse

Tänavust maasikasaaki ei kiida vast ükski kasvataja. Nagu ühest suust süüdistatakse ilma, mis kuidagi maasikatele ei sobi.

„Sibul, porgand, kartul kasvavad küll, aga maasikas tänavu mitte,“ sõnas Kuressaare turul aiasaadusi müünud Helve Turja. Naise sõnul paneb pidev vihm ja suur niiskus maasikad hallitama.

„Alatasa sajab vihma ja maasikatel pole aega ära kuivada – nii hallitavad juba ka rohelised maasikad,“ lausus pettunud Turja, kelle letil võis näha ainult paari karpi maasikaid. Müüja sõnul on maasikad siiski magusad ja suured, aga neid on väga vähe. Aiasaaduste kogenud kasvataja on maasikaid turul müünud mitmeid kümneid aastaid ja nii halba saaki nagu eelmine suvi ja see suvi pole tal varem olnud. „Järgmine nädal teen viimase korje,“ nentis Turja. Naise sõnul võivad säärased aastad panna maasikakasvatajatele paraja põntsu küll, kuid tema õnneks ainult maasikatest ei sõltu.

Lisaks suurele vihmale tekitab maasikakasvatajatele parajat peavalu ka päikesepuudus, tänu millele on maasikad võrreldes eelmiste aastatega palju hapumad. Turul teist päeva maasikaid müüma tulnud Juhan Tahulast sõnas, et turule tulla on keeruline, sest maasikad saavad lettidelt enne otsa, kui päev jõuab alata.

„Tegu on tõepoolest ühe kehvema aastaga,“ möönis maasikamüüja. Tema sõnul on selleaastased maasikad tänu päikese vähesusele väiksed ja hapud. Samuti üllatas meest ka selle aasta maasika valmimise hiline aeg. „Eelmisel aastal olid marjad väga varajased, kuid see aasta jällegi väga hilised,“ lausus Juhan, lisades, et maasikaid saab tema peenardelt korjata veel päris pikalt. Samuti nentis mees, et selle aasta maasikahinnad on suhtes maasikasaagiga ja seetõttu on need ühed kõrgemad, mida nähtud. „Halvad ilmad, halb maasika-aasta,“ sõnas Juhan korduvalt.

Ainuke selle aasta saagiga rahulolev maasikakasvataja oli Alvar Kesküla Tagaverelt. Mees oli kohale tulnud mitme kasti maasikatega, kuid seegi virn vähenes imekiiresti.

„Tunduvalt parem kui eelmise aasta saak,“ lausus müüja, kelle leti juures seisis turu vaieldamatult pikim järjekord. Mehe sõnul on nõudlus nii suur, et enamasti on kaup otsas kell 12. Keskülal endal suurt maasikapõldu pole, kuid saak on sel aastal küllaltki korralik. „Selleaastane maasikakogus sõltub vast sordist ka, sest minu „Polka“ kasvab väga hästi,“ rõõmustas kasvataja. Samas nentis mees, et sel aastal suur osa maasikaist mädaneb niiskete ilmade tõttu, kuid midagi hullu pole.