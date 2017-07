Saaremaa ooperipäevad on avatud

10. Saaremaa ooperipäevad avati eile Kuressaare lossi ooperimajas sünnipäevapeoga, kus külalisi kostitati tordi ja kahe katkendiga Rein Rannapi ooperist „Nurjatu saar“.

Festivali kunstiline juht Arne Mikk ütles, et tundub uskumatu, et kümne aastaga on toodud lavale üle 30 erineva teose. Nende hulgas on olnud ka Eesti algupärandeid. Näiteks mullu esietendus Saaremaal Ülo Kriguli ooper „Luigeluulinn“, eile õhtul aga Saaremaa ooperipäevadeks tellitud „Nurjatu saar“.

Lastele mõeldud muusikalisi lavastusi on ooperipäevadeks loonud Olav Ehala. Eile esietendus „Nurjatu saar“, mille teine etendus on täna õhtul. Homme on järg lastegala käes ja tuleval nädalal saab näha oopereid Krefeld-Mönchengladbachi teatri esituses.

Pildil lõikavad torti ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk ja Eesti Kontserdi juht Jüri Leiten.

Foto: MAANUS MASING