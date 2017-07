Õppimine vajab päriselu vürtsi

“Akadeemilisele õppele lisavad päriselu vürtsi praktilised projektid – tänavuse turismihooaja avasid TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskuse turismi- ja toitlustuskorralduse tudengid kahe rahvusvahelise projektiga,” kirjutavad keskuse juhataja Kaia Eelma ja lektor Riia Nelis.

Spaaremaa Wellfesti ajal aprilli lõpus toimus Kuressaares Põhja- ja Baltimaade turismikõrgkoolide võrgustiku TURID intensiivkursus sündmuste korraldamisest, kus osales ligi 30 tudengit ja õppejõudu Rootsist, Soomest, Lätist ja Eestist.

Õppepäevadeks Saaremaal valmistuti e-õppe vahendusel kodukõrgkoolis: Lapi ja Novia rakenduskõrgkoolis; Dalarna ja Turiba ülikoolis ning TTÜ Kuressaare keskuses.

Koduse ülesandena analüüsisid üliõpilased, kui hästi on kajastatud ja veebis leitavad Saaremaa Wellfesti ja Saaremaad tutvustavad materjalid. Uuringu tulemusi tutvustati Kuressaares toimunud õpikohvikus ka Well­festi korraldajatele ja VisitSaaremaa esindajatele. Teise kodutööna valmisid Rootsi, Soome, Läti ja Eesti saunakultuuri tutvustavad esitlused, mille kokkuvõte esitati Wellfesti turismikonverentsil. Oli võimalus jälgida ka spaafesti kulgu ja selle üritustest osa saada.

Reis Lääne-Saaremaale

Õppereisil Lääne-Saaremaale kohtusid tudengid maaturismiettevõtjatega ning matkasid Miku metsapargis ja rannikul.

Mai teisel poolel osales üheksa Kuressaare turismitudengit koos 30 Läti Vidzeme rakenduskõrgkooli õppuriga õppereisil Leetu, Klaipeda-Palanga-Nida piirkonda ja Kaunasesse. Semestri algusest peale tegelesid tudengid marsruudi valimise, ajakava ja eelarve koostamise, majutus- ja toitlustuskohtade broneerimisega ning valmistusid giiditööks. Tegemist oli praktiliste ülesannetega, mille õnnestumine või ebaõnnestumine sai selgeks alles reisi käigus. Kuressaare üliõpilaste arvates andis reis ja selle ettevalmistamine reisikorraldaja töö kohta kasuliku, silmiavava ja õpetliku kogemuse. Sai selgeks, kui oluline on see, et kõik reisilviibijad end hästi tunneksid, andes samas endale aru, et on võimatu igaüht võrdselt õnnelikuks teha, sest inimesed ja nende soovid on nii erinevad.

Projektides osalemine õpetas töötama rahvusvahelises meeskonnas, arendas vastutustunnet, iseseisvust ja enesekindlust; vähemtähtsad pole ka uued sõbrad, kellega oli väga tore koos olla.

Oma mõtteid ja arvamusi projektides osalemisest jagavad 1. ja 2. aasta turismitudengid Miina Arop, Karina Kanarbik ja Tauri Põlluäär.

Miina: „Alguses, kui meile TURIDi intensiivkursusest räägiti, tundus see väga ajamahukas ettevõtmine. Mida lähemale kursus jõudis, seda rohkem lisakohustusi see endaga kaasa tõi – oli juba kooli lõpp ning eksamid ja teised projektid langesid kokku. Kuid lõpuks, kui jõudsid kohale üliõpilased teistest riikidest ja esimesed vestlused olid peetud, oli tehtud töö vaeva väärt. Kõikidele oli antud ülesanne analüüsida uusi sündmusturunduse suundi, kasutades erinevaid allikaid. Koos üritasime leida lahendusi, kuidas tänapäeva inimesi suunata tooteid/teenuseid tarbima nii, et ei tekiks vastikut pealesurumise tunnet. Selleks tegime palju ajurünnakuid, tarbisime ise giiditeenust, uurisime erinevaid kodulehekülgi, lugesime ja vaatasime läbi suurel hulgal turundusega seotud materjale. Kuna üliõpilased olid kõik ühe ja sama teemaga kursis, siis vestlused olid väga põnevad ning tulised. Sellised kursused arendavad silmaringi, panevad mõtlema kastist väljapoole ning loovad sõprussidemeid erinevate kultuuride vahel. Olen väga õnnelik, et osalesin ning soovitan seda ka järgmistele kursustele.“

Põnev kogemus

Karina ja Tauri: „ Sellised projektid on alati põnevad ja kogemusterohked. Eriti turismi- ja toitlustuskorralduse erialal on välisprojektid väga vajalikud, sest need annavad kogemusi nii grupitööde, giidimise kui ka reisikorralduse valdkonnas. Leedu reis andis meile palju uut ja põnevat juurde. Saime ise algusest lõpuni koos Läti üliõpilastega luua ja katsetada terviklikku reisipaketti. Saime reisil oma grupiga sisustada terve päeva, olles ise ka giidid. See kõik oli meie jaoks täiesti uus kogemus. Kõik päevad olid täis erinevaid seiklusi ja põnevaid kohti. Läti grupiga sujus koostöö hästi, samuti saime oma grupiga lähedasemaks ja suutsime teha väga head koostööd. Taolised projektid ongi just see, mis motiveerib tudengeid läbi katsetuste ja isetegemise õppima. Soovitame kindlasti ka uutel õppuritel rahvusvahelistest projektidest osa võtta – see annab palju juurde ning mälestus jääb kauaks mälusoppidesse pidama.“

Mõlema ettevõtmise läbiviimist toetas Põhjamaade ministrite nõukogu programm NordPlus Higher Education.