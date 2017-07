Mõnusalt mürisevad suured ameeriklased

Kuressaare mehele Aare Roolahele meeldivad suured autod. Õigupoolest – mitte niisama ei meeldi, vaid ta ka omab neid. Aarel on kaks ameeriklast, millesse tal pole kahju oma raha paigutada.

„Ameerika autod sellepärast, et minu silmale on nad lihtsalt ilusamad,“ ütleb Aare ise põhjuseks, miks talle just ameeriklased meeldivad. Pealegi tahaks ta eristuda hallist massist, sest tema jaoks ei ole auto lihtsalt tarbeese, millega punktide A ja B vahet sõeluda. „Muidugi on V8 (mootor – toim) mürin kirss tordil,“ kinnitab ta.

Miks on Aare hobiks just autod, ei oskagi ta üheselt vastata. Lihtsalt meeldivad ja kõik.

„Hetkel on hobiautoks Chevrolet Suburban väljalaske­aastaga 1997 ja mootoriks on tal 5,7-liitrine V8 bensiinimootor,“ kirjeldab Aare Roolaht üht oma lemmikutest.

