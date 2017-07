NASVAL KORDUS AJALUGU: Müstikud tulid taas lavale

Laupäeval, 8. juulil tulid viiekümne aastase vaheaja järel Nasva klubis publiku ette 51 aastat tagasi tegevust alustanud tollase V. Kingissepa nimelise Kingissepa 1. keskkooli kitarristide ansambli Müstikud liikmed.

Vahel on mõne sündmuse või nähtuse kohta kombeks öelda, et ajalugu kordub. Just nii võib nimetada ka laupäevast Müstikute etteastet. Septembris 1966 tegid tollase keskkooli abituuriumiklassi neli noormeest oma klassikaaslastele Nasva vanas klubihoones üllatuse, astudes bändiliikmetena esmakordselt lavale. Kooliõdedele-vendadele esitati mitu populaarset lugu. Vastloodud ansambli pillimeeste ja lauljate mängitud lood-laulud võitsid kohe saalisolijate südamed.

Peagi mängisid Müstikud kooli aulas pidudel. Üha enam populaarsust koguvat bändi kutsuti esinema asutuste ja majandite pidudele.

Vahetult pärast keskkooli lõpetamist nägid saarlased Müstikuid Kuressaare kuursaalis rahvast tantsitamas.

Kuidas aga esimene Saaremaa kitarristide punt loodi? Basskitarri mänginud Kalle Kesküla on oma meenutused kirja pannud. Need on avaldatud kogumikus “Saaremaa ühisgümnaasium 2005-2015”.

Müstikute sünnilugu

“Ükskord tundis Ivo huvi, kas ma pean lugu ka ansamblist The Beatles. Küsimus oli pisut imelik, sest vaevalt keegi sellele eitavalt vastanuks. Teinekord oli samateemaline jutt juba ambitsioonikam, sest ta hakkas kidrapunti kokku panema – aasta siis oli kuuskümmend viis. Võtsin Ivo jutust tuld ja kutsusin sõpruskohtumisele Tallinna 2. keskkooli sportlased koos kitarriansambliga Saaremaale. Võistlesime mitmel spordialal ja õhtul vihtusime tantsida uudse muusika saatel.

Jääb lisada, et eelmisel õppeaastal oli keelatud nii twist kui ka shake, aga aasta 65 murdis tõkked nii biitlite muusika kui uute moetantsude ees.

Üheteistkümnendas klassis koolireform jätkus, paraku ikka negatiivses võtmes. Meie Xc tükeldati kaheks, osised liideti alfabeedis eespool olevate klassidega. Mina koos Ain Helde, Igor Raenoki, Tõnu Kippaku ja Mati Väliga sattusime naisteklassi, ühtäkki oli meil 28 klassiõde. Eriti õnnelikuks see ei teinud, suhtlesime edasi oma endise klassiga.

Protesti tegime ka. Käisime kolhoosis kartuleid võtmas ja korraldasime saadud raha eest Nasva klubis viinaga klassiõhtu. Et kidratrennid olid hakanud vilja kandma, toimus seal ka Müstikute esimene avalik esinemine.

Saaremaa esimene kitarriansambel sündis Xc –s. Bill (Ivo Linna hüüdnimi) algatas mõtte, Bakter (Paavo Vahteri hüüdnimi) võttis endale juhi kohustused, Tõnu Kippak andis oma lärmiga mängule maitse ja mina olin ristiisaks.”

Müstikute repertuaar kattus suuresti tollase menuansambli Peoleo lugudega. “Ivo vend Taivo mängis Peoleos. Tema oli meie juht ja õpetaja. Meil endil ei olnud mingit erilist annet. Pigem oli tahtmine. Eestvedaja oli Ivo, aga tema ei olnud number üks solist. Laule esitas Paavo.

Mina õppisin Peoleo kidramehe Heino Mäelti käest bassituure. Tõnu hakkas trummi lööma. Ivo mängis soolokitarri,” võttis Kalle Kesküla lühidalt alguse kokku.

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest