Seksirobotite ajastu on saabumas

Itaalia päevalehe La Repubblica korrespondent Enrico Franceschini on veendunud, et peagi saabub aeg, mil nn seksirobotite kasutamine muutub majanduslikult arenenud ja jõukates riikides inimeste jaoks suisa harjumuspäraseks tegevuseks. Probleem seisnevat vaid selles, et eetilises plaanis pole paljud selleks veel lihtsalt valmis.

“Alguses pakuvad seksirobotid seltskonda eakatele ja üksikutele inimestele,” tsiteerib Itaalia ajakirjanik Suurbritannias loodud rahvusvahelise haardega organisatsiooni Foundation for Responsible Robotics (FRR) hiljutist avaldust. Praegu tegeleb maailmas juba neli kompaniid naudingut pakkuvate automaatide loomise ja nende uute mudelite väljatöötamisega.

Kui palju säärased nutikad seadmed maksavad? Hind pidavat jääma vahemikku 5000 ja 14 000 eurot.

Pealetung on alanud

Seksirobotid on alustanud pealetungi. Itaalia leht prognoosib, et juba aastakümne pärast võib see muutuda tõeliseks invasiooniks, millega inimkond pole veel kokku puutunud. Sellega seoses on häirekella löönud FRR-i kaastöötajad.

Tegu on inimestega, kes igapäevaselt tegelevad nende eetiliste ja moraalsete probleemide analüüsimisega, mis on esile kerkinud seoses nn nutikate masinate üha suurema levikuga meie igapäevaolmes.

On teada, et praegu tegeleb vähemalt neli kompaniid robotite väljatöötamisega, mis välimuselt sarnanevad meeste ja naistega. Säärased seadmed on programmeeritud nii, et nad on võimelised astuma seksuaalkontakti inimestega ning isegi verbaalselt ja spontaanselt reageerima oma lihast ja luust voodipartneri tegevusele.

