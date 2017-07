2018. aastal tulevad ooperisse külalisteatrid Hiinast ja Ungarist

Kuressaare raekojas allkirjastati eile koostöölepingud 2018. aasta Saaremaa ooperipäevade külalisteatritega.

Esmakordselt tuli Eesti Kontserdi juhil Jüri Leitenil alla kirjutada kahele lepingule. Nimelt on tuleval aastal Saaremale oodata külalisi nii Kesk-Euroopast kui ka Aasiast – Ungari riigiooperit ja Shanghai ooperiteatrit. Leiten märkis, et nii nagu eelmisel aastal, on ka tänavu juba alustatud järgmise aasta piletite müügiga. Mullu osteti 2017. aasta ooperipäevadeks eelmüügist ligi 4000 piletit.

Ungari riigiooperi peadirektor Szilveszter Okovacs ütles, et Eesti Kontserdi inimesed näitasid talle Saarema ooperipäevi tutvustavaid materjale juba kolm aastat tagasi. Sellest hoolimata avaldasid nii lossihoov kui ka sinna püsti pandud ooperimaja talle suurt muljet. „Imeline, palju ilusam kui piltidel,“ kinnitas Okovacs. Ta lisas, et Budapestis ühel Doonau jõe saarel on umbes sama suur vabaõhuteater, kus nad suviti etendusi annavad. Peamiselt on aga Ungari riigiooperi tegevus koondunud kahte ooperimajja, millest vanem valmis 1884. aastal.

Okovacs tõdes, et ooperitrupi liigutamine on küllaltki kallis ja seetõttu pole nad just väga palju reise ette võtnud. Peamiselt on viimase kahekümne aasta jooksul käidud esinemas Jaapanis. „Seal on korraldus alati tasemel ja teatrites väga hea akustika,“ kiitis ta kauget maad. Veel on käidud Hiinas ja araabia maailmas.

Tulev hooaeg on aga Ungari riigiooperile küllaltki eriline, kuna üks ooperimajadest läheb mõneks ajaks kinni ja nii on neil rohkem aega ka reisimiseks. „Küsisin valitsuselt raha ja meil on vahendeid tuuride tegemiseks,“ selgitas peadirektor. Lisaks Saaremaa ooperipäevadele külastatakse Ungari ümberkaudseid maid ja New Yorki. Saaremaale tulevad ungarlased Mozarti „Figaro pulma“, Verdi „Traviata“ ja Johann Strauss jr „Mustlasparuniga“.

Shanghai ooperiteater asutati 1956. aastal ja tegemist on ühe kõrgema tasemega nüüdisaegsetest Hiina muusikateatritest. Shanghai ooperiteatri asepresident Wu Jie ütles, et Shanghai ooperiteatril on küllaltki palju esinemisi ümber maailma. „Mitte ainult ooperi-, aga ka tantsuetendusi,“ märkis ta. Ka Saaremaal on hiinlastel kavas tantsugala ja kaks ooperit – Bizet „Carmen“ ja Wen Deqingi „Riskantne mäng“.

Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk märkis, et 2018. aasta festivaliks on sõlmitud ka kolmas leping. Saaremaale on Tartust tulemas Vanemuise teater Tauno Aintsi teosega „Guugelmuugelpunktkomm“, mille lavastab Marko Matvere. Tegemist on ühes vaatuses ooperiga nii lastele kui täiskasvanutele.