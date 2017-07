Aarne Põri ja Priit Lulla kandideerivad aasta põllumeheks

17. korda Maalehe ja Eesti põllumajandus-kaubanduskoja korraldataval konkursil “Aasta põllumees” on sel aastal kandidaatideks kaks saarlast.

Konkursi “Aasta põllumees” projektijuht Silja Lättemäe ütles, et Saaremaalt on esitatud konkursile Saaremaa aasta põllumees 2016 Aarne Põri Rautsi talust ja kalakasvataja ja põllumees Priit Lulla. Kokku on tänavusele konkursile esitatud 10 kandidaati 7 maakonnast.

Aarne Põri kandidatuuri üles seadnud Saaremaa põllumeeste liidu juht Tõnu Post ütles, et Põri on tubli mees, kes on oma asja hästi ajanud ja targalt toimetanud. Aarne Põri ütles, et mullu pälvitud Saaremaa aasta põllumehe tiitel kohustab koormat edasi kandma. Teisalt teeb taluniku sõnul heameelt, et aiandust kui valdkonda esile tõstetakse, mis ühtlasi tähendab ka tasuta reklaami.

MTÜ Eesti Noortalunikud poolt üles seatud Priit Lulla ütles, et igasugune tunnustus on positiivne asi. 10 aastat tagasi Kanissaares Baltikumi ja Skandinaavia esimese siseruumides tegutseva forellikasvatuse rajanud Priit Lulla on peaaegu sama kaua ka vilja kasvatanud. Lulla on põllumeeste ühistegevuse eestvedaja ja aktiivne omavalitsustegelane.

Aasta põllumehe konkursi žürii tutvub Aarne Põri ja Priit Lulla ettevõtmistega homme.

Saare maakonnast on seni ainsana aasta põllumehe tiitli pälvinud Kõljala POÜ juht Tõnu Post, keda tunnustati 2013. aastal.