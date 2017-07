Avatud talud ootavad taas külla ka Saaremaal

Eeloleval pühapäeval toimub üle Eesti suur avatud talude päev, kus talud avavad oma uksed ning kutsuvad kõiki huvilisi tutvuma talutegemistega – talu igapäevatööde, loomade, talutehnika ja kõige muuga, mis talueluga kaasas käib.

Avatud talude päeva üks kohalikke koordinaatoreid, Saarte koostöökogu nõustaja Sulvi Munk *pildilsõnas, et Saaremaal avab sel päeval väravad 14 maaettevõtet – toimuvad ekskursioonid taludes, temaatilised töötoad ja avatud on ka talude ühepäevakohvikud. „Ikka selleks, et me ei kaugeneks maaelust ja maatöödest ning et lapsed teaksid, kust tuleb meie lauale igapäevane toit,“ kinnitas Munk.

Põnevaid ettevõtmisi jagub igasse tallu, mis Saare maakonnas sel pühapäeval külalisi ootavad. Mustjala Mustardis saab näiteks õppida sinepit valmistama, kadakasiirupi talus Leedris toimub aga igal täistunnil talutuur. Kohapeal õpetatakse ka vihta valmistama ning kehakoorijat tegema.

Andruse mahe- ja turismitalus on kohal aga legendaarne nõelraviarst Heino Tiik, kes jagab oma raamatule ‘’Nõela vägi’’ autogramme ning paneb soovi korral nõelu. Selles talus peetakse õhtu hakul ka näiteks küünipidu koos ansambliga Maasikad.

Saksa talupoes toimuvad muuhulgas jäätise valmistamise töötoad, Uustla ökotalus saab tutvust sobitada liivakarva piimalehmade- ja vasikatega ning uurida talutehnikat. Pihtla õlleköögis on võimalus pruulmeistri juhendamisel tutvuda õlle valmistamise tooraine, seadmete ja protsessiga ning näha oma silmaga, kus toimub traditsioonilise Saaremaa taluõlle tootmine.

Oma uksed avavad pühapäeval külalistele ka Koplimäe mahetalu, Tihuse hobuturismi talu, Ranso talu, Riido ökotalu, Metsa Johani talu, Ideafarm, GoodKaarma seebikoda ja aiakohvik ning Saarte jahimeeste selts. „Avatud talude päev on eriti tore just peredele, kes saavad külastada talusid ja osaleda töötubades,“ kinnitas Sulvi Munk.

Avatud talude kohta leiab rohkem infot veebilehelt www.avatudtalud.ee ning Saaremaa ehtsa toote kodulehelt www.ehtne.ee. Üle Eesti ootab seekord külla üle 270 talu ja põllumajandustootja.