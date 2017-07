LUGEJA KIRI. Kurdistava muusika koht olgu mujal

Kindlasti ei ole selline kõrvu sandistav, üle mõistuse vali bassitümps nagu kõlas I Land Soundil, mitte ühegi saare sound`iks. Üle maailma erinevate saarte sound`e esindab Juu jääb. Seal kuuled tõesti väga originaalseid erinevaid sound`e. See, mis Orissaare kolmeks päevaks sandistas, on DJ-de kokku miksitud meeletult pikad ühesuguse tooniga üle igasuguse helibarjääri olevad tümpsuvad muusikalised palad. Neid ei saa nimetada ei lugudeks ega lauludeks ega millekski muuks meeldiva muusika osaks. Tümps oli kvaliteetne – kvaliteetne selles mõttes, et lasti seda väga võimsast ja hea kvaliteediga helitehnikast, kuid sellist tümpsu tundide viisi kuulata suudab inimene, kes on mingisuguste joovastavate või uimastavate ainete mõju all.

Tahan öelda, et sellise ürituse koht ei ole alevis sees, ka Illiku laid on alevi üks osa, kus oleme harjunud käima ujumas, jalutamas, sadamat kaemas jne. Me ei taha seda anda kolmeks ööpäevaks mõttetu kõrvukurdistava muusika jaoks. Mõned korraldajad ja festivaliga seotud isikud on Orissaarega lähedalt seotud. Siit palve teile, palun ärge enam meile nii tehke. Nagu Õlletoober kolis välja Leisi alevist Oitmele, peab ka I Land Sound festival kolima välja Orissaares alevist! Võimalusi kasutada tühje karjamaid on palju.

Kindel on , et selliseid muusikaüritusi korraldati enne, korraldatakse nüüd ja ka tulevikus. Sellise festivali külastajale on seda kindlasti vaja, kuid mitte normaalsete inimeste nagu meie vanemad kodanikud, perekonnad väikeste lastega ja teised terved kodanikud, arvelt.

Loodan, et ka peagi valitud ühtne vald sellist festivali Orissaare alevisse sisse ei luba.

Inimlikuma muusika austaja