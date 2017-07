Saaremaa jätkuvalt Eesti üks turvalisemaid maakondi

Kuritegevus on Eestis pidevas langustrendis, kirjutab BNS. Kogu Eesti ulatuses on kuritegevuse tase poole aasta järel mullusega võrreldes üheksa protsendiga languses, sealjuures on langemas ka tapmiste ja mõrvade arv. Siiski oli kaks maakonda, kus kuritegevus tõusis: Tartumaa ja Jõgevamaa. Kõige vähem pandi kuritegusid toime Hiiumaal ja Saaremaal.

Esimesel poolaastal vähenesid Saaremaal kuriteod 30 võrra 128-ni. Koos Hiiumaaga, kus toimus 50 kuritegu, ollakse Eesti kõige turvalisemateks maakondadeks.

Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul on Saaremaa ja Hiiumaa süütegude vähesuse puhul oluliseks faktoriks saareline eripära. Siin on oma kindel kogukond ning tugevam sotsiaalne kontroll, mis ei taga kurjategija jaoks piisavat anonüümsust.

“Saaremaal registreeritud kuritegude statistikas tõusevad esile kahte liiki kuriteod, milleks on liikluskuriteod, s.o mootorsõiduki juhtimine alkoholijoobes ja sõiduki juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt ning teisena vägivallakuriteod ehk siis kehalised väärkohtlemised,“ nentis Antsaar.