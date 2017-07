Saarlased tegid Tartu rallil kiiret sõitu

Eesti autoralli meistrivõistluste neljas etapp RR ESTONIA Tartu Rally võitjatena finišeerisid Georg Gross-Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC), kellele see oli kolmandaks järjestikuseks meistrivõistluste etapivõiduks. Gross-Mõlder olid parimad kõigil sõidetud kümnel katsel.

“Viimasel katsel hakkas auto käiguvahetus veidi streikima, kuid see väga ei seganud. Sel rallil nüüd oli juba selline tunne, et sõit oli täitsa nauditav. Eks me pingutasime kõvasti ja arvestasime, et konkurents võib olla tugev ja andsime endast kõik. Meil oli rallil ka momente, kuid õnneks oleme õnnelikult võitjatena finišis,” võttis Georg Gross eduka RR ESTONIA Tartu Rally kokku.

Kaks kaksikvõitu

Kaheveoliste arvestuse EMV8 (E10) klassivõidu võtsid Lembit Soe ja Kalle Ahu (Toyota Starlet).

“Ühe ebaõnn on teise õnn,” tõdes avapäeva järel alles kolmas olnud Lembit Soe pärast Martin Saare ja Jan Nõlvaku katkestamist.

Soe sõnul olid reedel mõned ebakindlused, auto väljasuretamised ja muud probleemid. “Testi pole saanud teha ja Lõuna-Eestis pole ammu sõitnud. Siin on aga keeruline võistelda,” lausus rallipiloot.

Klassi teised olid Gert Virves-Sander Pruul (Opel Astra), kes jäid Soe-Ahust 52,5 sekundi kaugusele. “Hetkel oli küll maksimum,” tõdes Gert Virves. “Lõuna-Eesti teedel sõidukogemus puudub ja oli ausalt öeldes väga keeruline. Nii sõit kui ka legendi koostamine, lisaks kimbutasid meid ka väikesed probleemid.

Viiendal kiiruskatsel käisime väljas ja kaotasime aega ning järgmisel katsel mõni km enne lõppu hakkas midagi hirmsasti kolisema ja võtsime hoo maha, sest arvasime, et midagi on katki. Katse lõppu jõudes selgus, et ei ole hullu midagi ja hääl oli kadunud.”

Rahvusliku E-rühma klassis EMV9 (E9), kus sõidetakse 1,6 liitrise mootoriga kaheveoliste autodega, olid hooaja neljanda ralli parimad Janar Tänak ja Janno Õunpuu (Lada S1600).

“Eks iga võit on oluline, aga kuna me pole Tartu rallit varasemalt lõpetanud, tähendas see meile palju,” tunnistas Janar Tänak, lisades, et loomulikult saadi ka väärtuslikke lisapunkte meistrivõistluste arvestuses.

Janar Tänaku hinnangul ei võetud kindlasti maksimumi, liiga suuri riske ei tahtnud ta võtta, kuna eesmärk oli ralli kindlalt lõpetada. “Kui stabiilselt ja puhtalt sõita, siis kindlasti on 17 sekundit juba paras vahe, aga kui arvestada rallit, kus võib kõike juhtuda, siis pole seda just palju,” lausus rallipiloot.

17,4 sekundi kaugusele jäid Tänak-Õunpuust Tauri Pihlas ja Ott Kiil (Toyota Starlet). “Oleme väga rahul ja see ei ole kindlasti maksimum,” märkis Tauri Pihlas.

“Oli palju tehnilisi probleeme ja samuti jättis legend soovida. Need 17 sekundit jäid kahjuks sõiduvea tõttu Elva linnakatsele.”

Tehnilised probleemid võtsid Ken Tornilt klassivõidu.

Kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV6 ja Estonian R2 Challenge arvestuses võtsid hooaja teise võidu lätlased Martinš Sesks ja Andris Malnieks (Peugeot 208 R2). Kuni seitsmenda katseni klassi esikohta hoidnud Ken Torn-Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) pidid tehniliste probleemide tõttu esikoha loovutama Sesks-Malnieksile ning jäid lõpuks klassivõitjatest maha 19,6 sekundiga.

“Reede ja laupäeva hommik sujusid meil väga hästi, saime kohe hoo üles ja ajad olid ka okei,” rääkis Ken Torn.

Kaks kolmandat kohta

EMV6 klassis said Rasmus Uustulnd ja Kauri Pannast (Peugeot 208 R2) kolmanda koha. “Esimese päeva lõpetasime teisel kohal ning need metsakatsed kulgesid üsna rahuldavalt,” rääkis Rasmus Uustulnd.

“Teisel päeval olid juba vähe keerulisemad katsed ja nii lihtsalt enam ei läinud. Üheksakuuline võistluspaus on ikkagi oma jälje jätnud.”

Rasmus Uustulnd lisas, et kokkuvõtvalt on ta kindlasti väga rahul. “Aegasid väga ei julgenud vaadata, kuna teadsin, et saab palju kiiremini ja paremini,” selgitas ta.

Eesti autoralli meistrivõistluste neljas etapp RR ESTONIA Tartu Rally jätkus laupäeval kuue kiiruskatsega.

Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste autode arvestuses EMV5 olid kolmandad Chrislin Sepp ja Aleks Lesk (Honda Civic Type-R) +10:24,4.

Esimesel päeval pidid Sepp ja Lesk neljandal katsel tehnilistel põhjustel raja äärde jääma, kuid laupäeval sai superrallis jätkata ja tasuks tuli kolmas koht. “Väga suurt emotsiooni see poodium ei pakkunud, läbi teiste ebaõnne saadud,” tunnistas Aleks Lesk.

“Maksimum see ralli kindlasti polnud, kuna esimest korda elus võistlesime küngaste vahel ja väga lihtne ei olnud. Kokkuvõttes oleme õnnelikud, et tervelt lõpuni saime, kuna nii mõnigi kord jäi rada kitsaks ning külastasime kohalikke kraave ja põlde.”