Täna algab Saaremaa kruiisihooaeg Serenissimaga

Täna orienteeruvalt kell 11.00 saabub Saaremaa sadamasse selle hooaja esimene kruiisilaev Serenissima, pardal ligi 90 reisijat.

Tallinna sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et Briti kruiisifirma Noble Caledonia poolt korraldatud laevareisil on seekord 87 turisti. „Neist valdav enamus on pärit Ühendkuningriigist, kuid reisijate seas on ka Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Norra ja Venemaa kodanikke,“ lisas ta.

Arro sõnul tervitab sadamas kruiisituriste Saaremaa pillimees Rein Orn. Seejärel siirduvad külalised pea viis tundi kestvale ringreisile, mille korraldab turismiettevõte Estma. „Tutvumisreis Saaremaaga algab läbisõiduga Tagaranna kalurikülast ja peatusega Odalätsi allikate juures,“ kirjeldas Talllinna Sadama kommunikatsioonijuht meie maakonda saabunud kruiisituristide tegevust. „Seejärel on plaanis vaadata Kihelkonna kirikut ja kellatorni ning külastada Mihkli talumuuseumit, kus turistidele pakutakse suupisteid ja neile esineb Kihelkonna külakultuuri seltsi rahvatantsutrupp koos lõõtsamängijaga.“

Päeva lõpus korraldatakse külalistele veel lühike visiit Kuressaarde, kus tutvutakse Saaremaa pealinna tähtsamate vaatamisväärsustega.

Serenissima saabub Saaremaale Pärnust ning suundub edasi Stockholmi. Laeva planeeritav väljumisaeg Saaremaa sadamast on 18.30.

Järgmine kruiisilaeva külastus toimub 30. juulil, mil Saaremaale saabub taas Serenissima. „Sel aastal on Saaremaa sadamasse oodata nelja erinevat kruiisilaeva, mis sooritavad kokku seitse külastust ja toovad Eesti suurima saarega tutvuma ligi 1600 kruiisituristi,“ ütles Sirle Arro.

Võrdluseks olgu kohe ära toodud, et möödunud aastal väisas Saaremaa sadamat kõigest kaks kruiisilaeva, mille pardal oli vaid 719 reisijat. Viimase kümne aasta parim kruiisiturismihooaeg oli 2014. aastal, mil Saaremaale saabus ühtekokku 10 kruiisilaeva 7593 reisijaga pardal. Aasta varem, 2013. aastal külastas Saaremaad küll 14 kruiisilaeva, kuid reisijate arv oli toona pea tuhande võrra väiksem.