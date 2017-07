Viljar Aro 60: Traditsioonid on kooli jaoks väga tähtsad

Pühapäeval sai kuuekümne- aastaseks Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane, 38 aastat oma kodukoolis õpetaja olnud ja sellest ajast 28 aastat direktorina mainekat õppeasutust juhtinud Viljar Aro.

Juubelisünnipäeval viibis teenekas haridusjuht perega naabersaarel Hiiumaal. Selle kuu alguses sammus direktor Aro oma kooli lauljate ja tantsijatega Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus.

Kolm aastat tagasi tunnistati Viljar Aro Tartus toimunud hariduskonverentsil ja -messil aasta haridusjuhiks. Intervjuus Saarte Häälele vastas tunnustuse pälvinud saarlane tookord: “Keegi on kusagil öelnud, et edu ei ole mitte autasu, mis sulle antakse, vaid usaldus. Küllap kõik sellised tunnustused on hea märk sellest, et valdkond, milles tiitel antakse, on oluline ja inimesest, kellele see antakse, on olnud selles valdkonnas kasu.”

Saarte Hääle kommentaaris (03.12.2014) kirjutab kolme SÜGi vilistlase lapsevanem: “Austus ja tänu Viljar Arole SÜGi vaimu hoidmise eest! Mida rohkem aega kooli lõpetamisest möödub, seda kõrgemalt lapsed oma kooli hindavad. Ja erilise tänuga meenutatakse “Aro matet”.”

23. veebruaril 2015 võttis koolijuht Aro vastu kõrge riikliku autasu, Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

“Peamiseks peetakse, nagu meie kooli puhul ikka, traditsioone,” on Aro öelnud Tartu ülikooli eetikaveebi toimetajale. Samas lisab Aro, et oli imestunud ja õnnelik, kui õpilased pidasid kõige tähtsamaks ühtekuuluvustunnet. Selle järel tulid traditsioonid, head õpetajad ja hea hariduse saamine.

“Mis kindlasti koolis peavad olema, on mõistvus, paindlikkus, inimlikkus ja pädevad õpetajad. Ja meie koolis nii ongi. Meil on omavahel usaldusväärne ja tihe koostöö. Ise olen aastaid rääkinud, et hea kool seisab kolmel vaalal – paeluvad huviringid, kooli traditsioonide väärtustamine ja tulemuslik õppimine-õpetamine,” toonitas juubilar.

Spordisõpradele on teleülekannetes Tartu suusamaratonidelt kindlasti silma hakanud lokkispäine Saaremaa mees. “Olen läbinud kümmekond maratoni. Nüüd enam ei lähe, jalad annavad tunda,” andis tervisesportlane eile teada.

Omal ajal viis klassijuhataja Aro oma klassi õpilased kaugmatkadele. Kaheksakümnendate aastate lõpus Aro klassis käinud saarlased meenutavad siiani meeldejäävaid reise Kesk-Aasiasse, Taga-Kaukaasiasse, Krimmi ja mujale.

Viljar Aro on veel Lions klubi liige, olnud ka klubi president. Kuressaare linnavolikogus on ta sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees, lisaks revisjonikomisjoni ja hariduskomisjoni liige.

Edaspidiseks soovime teenekale koolijuhile ikka samasugust erku meelt ja teotahet.

Heade soovidega ühinevad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.