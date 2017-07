Carglass avab esinduse Kuressaares

Sõidukite klaasiparandus- ja -vahetustöid tegev Carglass avab Kuressaares Tallinna tänaval Olerexi tankla külje all uksed juba hiljemalt järgmisel esmaspäeval.

„Saaremaa oli Eestis ainus punkt, kus me ei olnud oma klientidele veel piisavalt lähedal,“ põhjendas Windrox OÜ juht Sven Freiberg, miks nad otsustasid Car­glassiga ka üle mere kolida. Siiani oli saarlastele lähim esindus Pärnus, nüüd ei tule aga Kuressaare linnapiiristki välja sõita. „Kuna meil on kolm esindust sellised lihtsasti teisaldataval kujul liigutatavad, siis tõime ühe Võrust siia, panime ta siin kokku ja pakume ka saarlastele nüüd meie teenuseid kohapeal.“

Eelistavad parandada



Carglassi siinsel esindusel ongi seinad juba püsti, teha on veel vaid elektritööd ning siis on uksed avatud. Kõigi eelduste kohaselt juhtub see järgmisel esmaspäeval. „Ehitus võttis aega poolteist päeva, nüüd veel internett ja elekter sisse ja saabki töö alata!“ kinnitas ettevõtte esindaja.

Carglass oma teenuseid seni Saaremaal ei pakkunudki, kuid klaaside hulgimüügi osas on neil kohalike autoremonditöökodade seas paar koostööpartnerit olnud, kes neilt klaase ostavad ning kellele Carglass oma oskusteavet klaasivahetuses on jaganud.

Carglass on Freibergi sõnul Belron International Ltd gruppi kuuluv kaubamärk, mis on maailma juhtiv sõidukite klaaside parandus- ja paigaldusteenuseid pakkuv kontsern. Belroni ettevõtted on esindatud enam kui 30 riigis viiel kontinendil, et tagada oma klientidele parim teenuse kättesaadavus ja kvaliteet. Belroni meeskonda kuulub üle 26 300 kõrgelt kvalifitseeritud tehniku, kes teenindavad üle 10 miljoni kliendi aastas – tehakse keskmiselt 7800 esiklaasi vahetust päevas ehk teenindatakse üks klient iga 3 sekundi kohta. „Kui auto­esindused autodel klaase vahetavad, siis saavad nad tehaselt selle konkreetse margi kohta info, kuidas klaasi vahetada,“ kõneles Sven Freiberg. „Meie vahetame ja parandame kõikide markide klaase ning selleks, et kogu seda infot hallata, on meil Belron Groupi infobaas, mida saame kasutada. See tõstab meie töö kvaliteeti oluliselt.“

Freibergi sõnul eristuvad nad autoesindustest ja remonditöökodadest selle poolest, et nemad eelistavad täkkeid klaasis parandada, mitte ei asu klaase kohe välja vahetama. „Parandame, kus võimalik, ja vahetame, kus vajalik,“ tõi ta välja Carglassi deviisi. Selle juures on tema sõnul mitmeid nüansse, mida tähele panna, alustades loodussõbralikkusest, aja- ja rahasäästlikkusest ning lõpetades tänapäevase tehnoloogiaga.

Tarneks kolm päeva



„Tihtilugu tuleb inimestele üllatusena, et klaasid on tegelikult keredetailid, mis annavad autole kerejäikusest 30 protsenti,“ kõneles Freiberg. Kui võtad klaasi eest ära, siis eemaldad ühe keredetaili. „Liimid küll uue klaasi ette, aga seda võib võrrelda poritiiva vahetusega. Kui saab täkke parandatud nii, et ei pea ühtegi detaili eemaldama, on see auto suhtes mõistlikum.“

Kui aga uut klaasi on siiski tarvis, siis on klaaside tarneaeg neil Freibergi hinnangul mõistlik – kolm päeva. „Meil on omal hulgiladu ja toome väga palju klaase maale. Ma usun, et kolme päevaga saab tellitud,“ lisas ta.

Carglassi esinduses hakkab alguses tööle üks töötaja, kes saab hakkama kõigega, mis tarvis. Tihedat koostööd tehakse ka Olerexiga, kelle õuele end ka sisse seati.