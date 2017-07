Diva omanik eitab sulgemise plaane

Juba mõnda aega on levinud kuuldused, et Club Diva kavatseb suve lõpul oma uksed sulgeda.



Kuressaare ööelu ühe tuntuima paiga viimane pidu pidavat toimuma 18. augustil koos Koit Toomega. Seda on kinnitanud rahva poolt armastatud klubile lähedal seisvad isikud ja sealsed töötajad.

Klubi omaniku Antti Mikael Laine sõnul on aga tegu vaid kuulujuttudega, millel alust ei ole. „Meil ei ole plaanis sulgeda,“ kinnitas ta. Segasesse loosse veidi selgust tuua ei soovinud ka Diva tegevjuht Kristjan Lillimägi, kelle sõnul on kõik veel lahtine. „Loodame parimat,“ lausus Lillimägi.

Samas ei ole legendaarsete ööklubide sulgemises midagi eriskummalist. Mai lõpus pani oma uksed kinni Tartu peoliste meka klubi Atlantis. Hiljuti teavitati Võsul asuva ööklubi Seitsmes Taevas sulgemisest ja lammutamisest.

Teele Tilts