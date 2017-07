Ehituslubade taotlemine Saaremaal on elavnenud

Värske statistika ehituslubade taotlemise kohta esimesel pool­aastal näitab, et mullusega võrreldes on ehitustegevus Saare maakonnas enam kui veerandi võrra kasvanud. Mis puudutab aga elamuehitust, on see ehitusvaldkond möödunud aastaga võrreldes püsinud umbes samal tasemel.

Paremuselt teine



2017. aasta esimese kahe kvartali jooksul väljastati meie maakonnas ehituslube ühtekokku 142 erinevat tüüpi uue hoone (nii elamute kui ka mitteelamute) rajamiseks. See on 28 protsenti enam, kui sama perioodi vältel 2016. aastal, mil väljastati lube 111 hoone ehitamiseks.

142 uue hoone rajamiseks väljastatud ehitusluba on viimase seitsme aasta paremuselt teine näitaja. Suurem oli see vaid 2015. aasta esimesel poolel, mil Saare maakonnas väljastati load 169 uue hoone ehitamiseks.

Tõsi, tänavune kasv ehituslubade väljastamisel on tulnud peamiselt uute mitteelamute (tööstus-, majutus-, põllumajandus- ja transpordihooned, laod ning aiamajad) rajamise arvelt.

Kui 2016. aasta esimese kuue kuu jooksul väljastati mitteelamute rajamiseks 74 ehitusluba, siis tänavu oli see arv juba 104. Juurdekasv veidi enam kui 40 protsenti.

Elamute rajamiseks antud ehituslubade arv on aga mullusega võrreldes jäänud enam-vähem samale tasemele. 2016. aasta esimesel poolaastal väljastati lube 37 ja tänavu 38 uue elamu ehitamiseks.

Kui aga võtta aluseks esimese poolaasta statistika ja vaadata, kuidas on sel perioodil uute elamute rajamiseks väljastatud ehituslubade arv lähiminevikus muutunud, siis selgub, et 38 uut elamut, mille ehitamiseks tänavu luba väljastati, on viimase seitsme aasta parim näitaja. Madalaim oli see aastatel 2012 ja 2013, mil anti lube vaid 24 uue elamu rajamiseks.

Kaks kortermaja



Mis puudutab elamuehituse trende Saare maakonnas, siis on see aastate lõikes olnud üpriski stabiilne. Lõviosa ehituslube on väljastatud individuaalelamute rajamiseks. Kaks luba anti tänavu esimesel poolaastal Saare maakonnas 3-5-korruselise kortermaja rajamiseks.

Statistikaameti andmetel anti kasutuslube maakonnas tänavu esimesel poolaastal ühtekokku 57 uusrajatisele, sh 42 mitteelamule ja 15 elamule. Mullu samal perioodil anti kasutuslube 43 uusrajatisele, nende seas oli 26 mitteelamut ja 17 elamut.