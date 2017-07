JUHTKIRI: Uksed kinni?

Kõlakas, et Kuressaare südalinnas tegutsev ööklubi Diva peagi uksed suleb, on liikunud linlaste seas suust suhu juba mõnda aega. Mõni klubiga seotud inimestest on kuulduste tõele vastamist ka kinnitanud. Tõsi, seda on tehtud omavahelistes vestlustes, mitte ametlikult.

Mis sest, et lõpupeo kuupäev ja esinejagi olevat paika pandud, eitavad klubi omanikud sulgemisplaane.

Ööklubi on kultuurimajaga ühe katuse all tegutsenud juba palju aastaid. Kes mäletab, see mäletab. Üheksakümnendate keskel meelitas piduhimulisi klubi Scala, pärast seda Bondi-teemalise sisekujundusega 007. Diva nime all avati klubi 14 aastat tagasi. Kes küll suudaks kokku lugeda neid, kes selles peopaigas aastate jooksul meelt lahutamas käinud.

Ja küllap leidub nende seas nii mõnigi (kunagine) piduline, kel Diva sulgemine – kui see tõesti tõsi on – meele nukraks teeks. Samas jätkuks ka neid, kes kergendatult hingaks. Mis sest, et konkurentsi Dival kesklinnas jagub – teised klubid ja kõrtsid asuvad ju vaid mõne sammu kaugusel. Loodus aga, teadagi, tühja kohta ei salli.