Kohaliku toidu pidupäevad kutsuvad Vaiverre

Saaremaa talupidajate liidu eestvedamisel toimuvad täna-homme linna lähedal Vaivere külas kohaliku toidu pidupäevad „Talust taldrikuni“.



Kahepäevane üritus algab täna keskpäeval Kuressaares Selverist üle tee asuval muruplatsil talupidajate pop-up laadaga. Kõik muud tegevused toimuvad aga tillukeses Vaivere külas. „Talust taldrikuni“ idee autor ja üks korraldajaist on Karen Allas, kelle sõnul ongi loogiline, et talupidajad taolist toiduüritust korraldavad.

Vaivere sai ettevõtmiste asukohaks valitud seetõttu, et kui valdav enamus üritusi korraldatakse üldjuhul ikka linnas, siis mõni kohalike tootjate initsiatiivil ellu kutsutud sündmus võiks olla ka talupidajatel otse õue all. „Vaiveres on meil siin kohe üle tee näiteks Jaan Kiideri talu, kus saab näha veiseid ja kanu,“ märkis ta.

Samuti soovivad korraldajad, et kohalikud tootjad saaksid võimaluse koos aega veeta. „Tavaliselt on nii, et tootjad lähevad laadale ja seal on neil väga kiire, suhelda polegi aega. Aga nüüd on meil kahepäevasel üritusel ka lõkkeõhtu, kus tootjad saavad samuti istuda lõkke ääres ja arutada, kuidas läheb ning mida saaks paremini teha,“ kõneles Allas.

Kui palju inimesi võiks Vaiveres toimuvatest kohaliku toidu pidupäevadest osa saada, Allas arvata ei osanud. Ürituse Facebooki lehel on enda osalemisest märku andnud ligi 300 inimest, kuid kõik ju sotsiaalvõrgustikku ei kasuta ja väga paljud külastavadki taolisi suviseid sündmusi spontaanselt.

Ehkki Vaivere ei asu teab mis keerulises kohas, vaid ca 8 km kaugusel linnast, seejuures pole vahet, kas läheneda mööda Pihtla või Kuivastu maanteed, lubavad korraldajad tee äärde üles seada suunaviida.

Kui täna toimub linnas päevane talupidajate laat, siis on õhtu hakul Vaivere seltsimaja juures kavas väiketootjate foorum ning õhtune laat ühes grillpeoga. Homseteks põhisündmusteks on aga Vaivere talukauba turupäev ning viiekäiguline pidulik õhtusöök otse keset põldu.

Mõlema päeva sisse mahub ka mitmeid meisterdamis- ja maitsmistöötubasid, mänge ning etteasteid. Lisaks oodatakse nii täna kui homme rahvast Riido ökotalusse, kus muuhulgas saab maitsta toorpiima. Homme aga räägib Vaivere külavanem Edgar Siiner huvilistele küla ajaloost ja viib nad jalutuskäigule läbi küla.

Kas kohaliku toidu pidupäevadest võiks kujuneda igasuvine sündmus, selgub korraldajate hinnangul siis, kui seekordsed pidustused on õnnelikult seljataga.