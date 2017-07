Läänesaarte kammerorkestri kolmas tulemine

Läänesaarte kammerorkester annab 23. juulil Kuressaare Suvemuusika raames kontserdi lossipargi kõlakojas ja 24. juulil Muhu Katariina kirikus.

Läänesaarte kammerorkestri projektijuhi ja tšellisti Annikki Aruväli sõnul leiab suvele kohaselt koosseisust mitu uut mängijat, kuid põhikoosseis on ikka sama. Kõige silmapaistvamad uued tulijad on Kuressaarest pärit vennad Põldad. Johannes soleerib kahes tuntud viiuliteoses – F. Schuberti “Rondó” ja E. Elgar Saluti “d’Amour” – ning Heldur-Harry rõõmustab oma mänguga orkestris.

Värvikas kava



„Lisaks on veel paar uut tulijat, kes uudistavad uues koosseisus, kas see võiks neile omaks saada,“ märkis Aruväli. Kontsertide kava on suviselt värviline ja rõõmsameelne. Lisaks juba nimetatuile tuleb esitusele W. A. Mozarti “Divertisment” ja maitsekas inglise süit Hubert Parry sulest.

Nädala juhatab aga sisse neljapäeval kell 17 algav kontsert „Püha barokk“ Püha kirikus. „Nagu nimi reedab, on kavas barokiajastu suurmeistrid – Corelli, Händel, Telemann ja Sweelinck,“ loetles Aruväli. Kontserdi annavad neli elukutselist muusikut, kes on Läänesaarte kammerorkestriga tihedalt seotud. Üles astuvad viiuldajad Eva Punder ja Kristi Saar, samuti Annikki Aruväli tšellol ja Läänesaarte kammerorkestri ellukutsuja Edoardo Narbona orelil.

Varem on Läänesaarte kammerorkester üles astunud kahel korral Kuressaare kultuurikeskuses. Paika on pandud ka neljanda kontserdi kuupäev, mida on oodata 24. septembril Kuressaare Laurentiuse kirikus. Solistiks on siis Karlis Saar trompetil.

Plaani kohaselt annabki Läänesaarte kammerorkester aastas neli kontserti ehk ühe igal aastaajal. „Aastaring saab varsti täis ja see on olnud just paras aeg, et näha ja tunda, et teeme õiget asja,“ oli Aruväli rahul. See, kas tulevikus on kontserte tihedamini oodata, ei sõltu tema sõnul ambitsioonist, vaid hoopis võimalustest. Aeg on näidanud, et vahendite leidmine on küllalt keeruline, kuid mitte võimatu.

Missioonitunne



„Meil ei saa siin Saaremaal ehitada ambitsiooni peale nagu suurlinnades. Tuleb hoopis ehitada missioonist ja sellepärast, et soovid oma kodukohta rikastada,“ selgitas Aruväli. Tulevikku silmas pidades on orkestri eestvedajate unistuseks teha kuus projekti aastas ning viia suvel orkester Saaremaa tutvustamiseks ka välismaale. „Kui suudame leida tuge, saab see kindlasti ka teoks,“ loodab Aruväli.

Pühapäevane tasuta kontsert Kuressaares algab kell 18, esmaspäevane Muhus kell 17, pilet maksab 5 eurot.