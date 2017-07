Leisi vald ootab randadest muda puhastamiseks merevee alanemist

Pea igal suvel enne jaanipäeva puhastab Leisi vald Jõiste, Soela ja Patiaugu rannad soodsa merevee taseme saabumisel mudast.



Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep sõnas Saarte Häälele, et kevadel randa saabuv muda, mis tervitab suplejaid suviti, on nii Jõiste, Soela kui Patiaugu rannas Leisi valla eestvedamisel ära koristatud siis, kui merevee tase langeb. “Tavaliselt siin juuni keskel läheb merevesi juba alla, aga sellel aastal on imelikult kaua ja ei tundu, et hakkaks langema,” lisas Mõtlep.

“Patiaugu ja Soela on ühe tuule meelevallas ja sinna tuleb muda ühel ajal,” ütles Mõtlep. Ta lisas, et Jõiste randa on korrastatud vaid ühel korral, kuna seal puhub tuul teises suunas.

Sel aastal on koristustööd aga tegemata, kuna merevee tase on endiselt kõrge, seega ulbib muda veepinnal ega tule kaldale. “Me ei saa seda kätte enne, kui vesi on alla langenud,” lisas Mõtlep.

Mõtlepa sõnul saab koristustöödega alustada siis, kui merevee tase on umbes 30-40 cm langenud. Kui vesi lähiajal ei lange, ei näe Leisi vallavanem kulutusel mõtet, sest igal aastal tuleb vette uus muda.

Taavi Sink