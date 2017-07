Linn toetab endise KEKi kontori lammutamist

Linnavalitsus toetab aadressil Ringtee 15 asuva endise Saare KEKi kontorihoone muinsuskaitse alt väljaarvamist.

Linnavalitsus arutas hoone omaniku Saare Kinnisvara OÜ taotlust eilsel nõupidamisel.

Linnavalitsuse projektijuht Tiit Kaasik ütles, et lähiajal koostab linn muinsuskaitse­ametile kirja, milles toetab Ringtee 15 kinnistul asuva hoone mälestiseks olemise lõpetamist. Ta lisas, et linn soovib kindlasti küsida ka hoone arhitekti seisukohta.

Arhitekt Marika Lõoke on varem avaldanud arvamust, et kui hoonet senisel kujul rekonstrueerida ei saa, on see õigem lammutada.

Saare Kinnisvara märgib hoone mälestiseks olemise lõpetamise taotluses, et hoone tehniline seisund on halb ja hoone viimine kaasaegsetele tingimustele põhjustab ehitise autentsuse kadumise. Hoone fassaad variseb ja on ohtlik. Sisemine olukord on veel hullem kui väljast, siseseinad lagunevad ja vahelaed pragunevad. Vaatamata tehnilisele valvele, lõhutakse aknaid ja uksi pea igal öösel, klaaside asemele on paigaldatud vineer ja muu materjal, et takistada hoonesse pääsu.