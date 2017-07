Noored saarlased õppisid Leedus distsipliini

Neli Saaremaa 15-18aastast noorkotkast ja kodutütart viibisid nädala Leedus rahvusvahelises laagris, mida viisid läbi Vilniuse sõjakooli kadetid.



Kohal oli ligi 120 noort Ukrainast, Poolast, Lätist, Leedust ja Eestist. Noorte rühmajuht Leevi Naagel sõnas, et kui Eestis läbiviidavates laagrites on suurem rõhk meelelahutuslikul õppeprotsessil, siis Leedus ja Lätis saab laagris kogeda militaarsemat poolt.

Esimesel laagripäeval jagati rahvusvaheline tandem gruppidesse ning anti ülesandeks välja mõelda ja seejärel looduslikust materjalist teoks teha oma grupi vapp, misjärel seda ühiselt tutvustati. Oma riigi tutvustamiseks esitas Eesti delegatsioon väikese rahvatantsu, programm jätkus noorsõduri algõppe ning distsipliini õppimisega.

„Oma 20-aastase kogemuse jooksul olen ikka laagrites tähele pannud, et Eestis on sellist lõbutsemist ja nii-öelda tilu-lilu ka, seal on see noorteliikumine ja tegevused rohkem distsipliini peale suunatud,“ märkis Naagel. Ta lisas, et noortele tuleb suuresti kasuks võimalikult palju erinevat praktikat ning isegi selle nädala jooksul oli näha, kuidas saarlaste rühm tubliks väikseks partisanigrupiks muutus. Näiteks tuli noortel õppida rivilaule ning üheskoos riviharjutusi teha.

„Tagasi sõites uurisin, kuidas rahule jäädi ning kõigile meeldis,“ sõnas Leevi Naagel. „Kindlasti oli noorte jaoks tegemist mitmes mõttes väärt kogemusega ning rahule jäime kõik,“ lisas ta.