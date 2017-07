Püümani raamatuesitlus Saaremaal

Kuressaares Haamerite majas esitleti reedel omaaegse balletitantsija ja viljaka teatrikunstniku Kustav-Agu Püümani loomingut tutvustavat teost “Intervjuu teatrikunstnikuga. Kustav-Agu Püüman”.

Teos sisaldab Püümani lava- ja kostüümikavandeid ning visandeid, samuti erinevate varieteekostüümide jooniseid. Kokku leiab sealt üle tuhande illustratsiooni.

Teose autor ja koostaja teatrikunstnik Maret Kukkur tõi välja, et paljude Püümani tööde puhul on säilinud terve tööprotsess, mis on küllaltki haruldane. Nii on võimalik jälgida, kuidas ta ühe või teise jooniseni jõudis.

Hiljaaegu 80. sünnipäeva tähistanud Kustav-Agu Püüman ütles, et see raamat on justkui monument tema elule. „Muidu oli kõik sahtlites laiali, aga nüüd ikka kaante vahel.“ Samuti jäi ta rahule sellega, et tegemist ei ole traditsioonilise elulooraamatuga.

Saaremaa teatrisõbrale on Püümani looming tuntud päris mitme lavastuse kaudu, näiteks „Roosiaed“ (Saaremaa rahvateater 1996), „Põrgupõhja uus vanapagan“ (SA Kuressaare teater 2008) ja „Kuu aega maal” (Kuressaare linnateatri ja Saaremaa rahvateatri ühislavastus 2006).

RAAMAT

„Intervjuu teatrikunstnikuga. Kustav-Agu Püüman”

Autorid: Maret Kukkur ja Allan Kukk

Koostajad: Maret Kukkur ja Kustav-Agu Püüman

Kujundaja: Allan Kukk

Keeletoimetaja: Mari Tuuling