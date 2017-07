Saaremaa laulupoisid astuvad ­publiku ette

Ooperipäevade laval astuvad Saksa teatri lavateostes täna ja homme üles Saaremaa laulupoisid.

Homme õhtul etenduvas Carl Orffi kantaadis “Carmina Burana” astuvad lisaks solistidele, Krefeld-Mönchengladbachi teatri segakoorile ja sümfooniaorkestrile publiku ette Saaremaa poistekoori ja Saaremaa ühisgümnaasiumi poistekoori lauljad.

“Aasta tagasi, eelmistel ooperipäevadel, kui kohtusin Saksa teatri eestlasest dirigendi Mihkel Kütsoniga, ütles ta, et neil on kavas tulla “Carmina Buranat” etendama,” rääkis Saaremaa poistekoori dirigent Veikko Lehto.

Kuna teoses on kohti, mida peaks laulma poisid, küsis Kütson Lehtolt, kas Saaremaa poistekoor saaks seda teha. “Muidugi vastasin jaatavalt,” lausus Lehto.

Et oma Saaremaa poistekoori poistest ei piisanud, palus Lehto Saaremaa ühisgümnaasiumi poistekoori dirigendilt Mari Ausmehelt viis lauljat lisaks. Seega astub homme õhtul ooperipubliku ette neliteist poissi.

“Kuigi poisid laulavad ühehäälselt ja vähe, on nende laul teose kõla seisukohalt oluline,” tõdes Lehto. “Kuna laulame kaasa ka alguse kooris, oli poiste jaoks kõige keerulisem õppida pähe kolm salmi arusaamatut ladinakeelset teksti. Viis selgeks saada oli selle kõrval lihtne.”

Täna õhtul etenduvad aga lossihoovi ooperilaval Pietro Mascagni “Talupoja au” ja Giacomo Puccini “Gianni Schicci”. Viimases on pisike roll täita – veerand tundi laval viibida ja üks repliik esitada – 12aastasel saarlasel Thomas Hendrik Liivil.

“Mängin poissi Gherardinot (tegelaste Gherardo ja Nella poega – toim),” ütles Kuressaare gümnaasiumis õppiv ja viis aastat Saaremaa poistekoori ridadesse kuulunud Thomas Hendrik. “Tema tegeleb peamiselt täiskasvanute segamisega, aga need on liiga hõivatud, et talle tähelepanu pöörata ja ignoreerivad teda.”

Kuidas just Thomas Hendrik Gherardinot mängima valiti? “Saksa teatri etendusse oli tarvis üht kohalikku poissi, kes rolliga hakkama saaks – polnud ju mõtet Saksa poissi Saaremaale tuua,” selgitas Thomas Hendrik.

Kuna Thomas Hendrikul on juba aastatepikkune lavakogemus ning ta on esinenud ka solistina, siis poiss ooperilavale astumise ees kõhedust ei tunne. “Hirmu mul küll ei ole,” kinnitas ta.