Tulumaksu laekumine kõikjal plussis

Maksu- ja tolliameti andmetel kasvas esimesel poolaastal üksikisiku tulumaksu laekumine Saare maakonnas möödunud aastaga võrreldes veidi enam kui viis protsenti. Omavalitsuste lõikes oli tulumaksu laekumise kasv suurim Laimjala vallas ja madalaim Salme ning Torgu vallas.

Esimesel poolaastal laekus maakonna omavalitsuste eelarvetesse ligi 11 420 000 eurot, mis on 5,2 protsenti enam kui mullu samal ajal. Võrdluseks olgu ära toodud, et möödunud aastal laekus esimese kuue kuu jooksul tulumaksu veidi üle 10 850 000 euro, mis on 8,7 protsenti enam kui tunamullu samal perioodil. See tähendab, et maksulaekumise juurdekasvu tempo on maakonnas tänavu aeglustunud.

Kui tulumaksu laekumist omavalitsuste kaupa analüüsida, siis oli see kõikjal plussis. Kõige suurem on aga tulumaksu laekumise juurdekasv läinud aastaga võrreldes olnud Laimjala vallas.

Tänavu esimesel poolaastal on seal maksu laekunud 14,2 protsenti enam. Rahalises väärtuses tähendab see, et Laimjala eelarvesse on esimese kuue kuu jooksul laekunud 31 000 eurot enam kui mullu.

Laimjala valla käesoleva aasta eelarves on üksikisiku tulumaksu laekumise kavandatav suurus 500 000 eurot. Möödunud aasta tegelik laekumine oli 455 751 eurot ehk 8,7 protsenti prognoositust suurem.

Valla tänavusse eelarvesse on aga tulumaksu laekumise juurdekasvuks läinud aasta tegeliku laekumisega võrreldes planeeritud 9,7 protsenti.

Heitlik laekumine



Muhu valla eelarvesse on tänavu üksikisiku tulumaksu laekunud 8,5 protsenti enam kui mullu samal ajal. Samas oli aga vallavanem Raido Liitmäe sunnitud tõdema, et maksulaekumine on sel aastal olnud väga ebaühtlane. „Kui näiteks märtsis ja aprillis oli laekumine 2016. aastaga võrreldes enam kui 20 protsenti rohkem, siis juunis tuli hoopiski 20-protsendiline tagasiminek,“ ütles ta.

Ehkki kahel-kolmel eelneval aastal on Muhus tulumaksu laekumise kasv aastases arvestuses pidevalt olnud 10 protsendi lähedal, olid valla­ametnikud 2017. aasta eelarve koostamisel ettevaatlikud. „Käesoleva aasta eelarve väljatöötamisel hoidsime pigem konservatiivset joont ja plaanisime maksulaekumise aastaseks kasvuks vaid 5 protsenti,“ märkis Liitmäe. „Seega on praegune 8,5 protsendi suurune kasv igati normaalne.“

Milliseks võib aga laekumise osas kujuneda aasta teine pool, selle kohta ei söandanud vallavanem prognoose anda. „Lõppseis selgub ikka aasta lõpus,“ lausus ta. „Seepärast me praegu lisaeelarve koostamisega ei kiirustagi. Eelarvesse mittekavandatud, samas vajalikke kulutusi ja investeeringuid teeme reservfondi abil.“

Lõpetuseks ütles Liitmäe, et hea laekumine on seotud Muhu väga aktiivse ettevõtlusega. „Lisaks on kahel viimasel aastal mõnevõrra kasvanud Muhu elanike, sealhulgas maksumaksjate arv.“

Kõrge oli üksikisiku tulumaksu laekumise kasv tänavu esimesel poolaastal ka Leisi vallas. Kommentaarides oli vallavanem Ludvik Mõtlep oma Muhu kolleegiga samal seisukohal. „Tulumaksu laekumine kuude kaupa on sel aastal olnud küllaltki muutuv suurus,“ tõdes ta. „Kui näiteks aprillis ulatus kasv läinud aastaga võrreldes 11,9 protsendini, siis mais oli see näitaja kõigest 1,5 protsenti.“

Tõus oli tagasihoidlikum



Mõtlep lisas, et maksumaksjate arv vallas on viimastel aastatel kõikunud +/- 30 inimest kuus, püsides aga aastases arvestuses umbes 800 töötaja juures. „Et viimase kolme kuu jooksul on valla töötajate arv suurenenud keskmiselt 1,9 protsenti, siis eeldatavasti on töötajate töötasu kasvanud kiirema tempoga,“ selgitas Leisi vallavanem üksikisiku tulumaksu laekumise tänavust kõrget, 8,2-protsendilist kasvu.

Kuressaare linnavalitsuse rahandusnõunik Diana Traumann ütles, et neile on tänavune laekumine olnud ootus­pärane. Tema sõnul laekus esimesel poolaastal üksikisiku tulumaksu linnakassasse ligi 4,7 miljonit eurot, mis on 51,4 protsenti kinnitatud eelarvest. Ülelaekumine oli 131 397 eurot.

Traumanni sõnul oli mullu samal ajal füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumine kinnitatud eelarvega võrreldes suurem – 273 151 eurot, mis näitab, et tänavu on maksulaekumise kasv stabiliseerunud. „Kasv küll on, aga see on tagasihoidlikum kui varasemal aastal,“ lausus rahandusnõunik.

Tulumaksu laekumise 2,8-protsendilist kasvu selle aasta esimesel poolel põhjendas Traumann Kuressaare elanike palgatõusuga, mis, tõsi küll, on tänavu mõnevõrra aeglustunud. Kui 2016. aastal kasvas elanike keskmine töötasu 5,4 protsenti, siis tänavu on tõus olnud 3,1 protsenti.

Mis puudutab aga maksumaksjate arvu, siis on see Kuressaares viimastel aastatel pidevas languses ja seda peamiselt valglinnastumise ning negatiivse rändesaldo tõttu. „Ent positiivne on asjaolu, et maksumaksjate arvu vähenemine on viimastel aastatel pidurdunud,“ märkis Traumann. „Kui 2014. aastal vähenes linnas maksumaksjate üld­arv varasemaga võrreldes 154 inimese võrra, siis 2015. ja 2016. aastal vastavalt 52 ja 9 inimese võrra.“