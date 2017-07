Väinamerel tegutses vesipüks

Eile hommikul avanes Väinamerel huvitav vaatepilt, kui vee peal toimetas suur vesipüks. Lisaks suurele vihmale lõi ka välku, mis tegi pealtvaatajate arvates olukorra eriti uhkeks. Viirelaiul samal ajal tööd teinud Ando Kelle sõnul liikus vesipüks umbes kilomeetri kaugusel merel. „See käis kõik nii kiiresti,“ sõnas mees, lisades, et tavatut vaatemängu sai näha kõigest 10-15 minutit. Viirelaiu töötajate meenutuste järgi sai nii suurt vesipüksi viimati näha neli aastat tagasi.



Vesipüks on mere kohal liikuv tromb, mis võib tekkida siis, kui sooja vee kohale liigub külm õhumass. Seetõttu on vesipüksi võimalik kohata enamasti just suvekuudel. Maismaale jõudes hajub see kiiresti ja enamasti kahju ei tekita.

Teele Tilts