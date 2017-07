Aastatega sujuva töökorralduse poolest liiklejatele tuttavaks saanud Virtsu sadamas on nädalalõppudel tekkinud liikluskaos, mille tõttu ei jõuta laevu väljumisajaks täis laadida.



Tehnouudiste portaal Geenius kirjutas, et läinud reedel tekkis segadus Virtsu sadama tõkkepuude taga. Normaaloludes viib sadamasse tee, kus on üks sõidurada üldpiletiga sõitjatele, kaks broneeringu ehk e-piletiga sõidukitele ja üks vastassuunas ehk sadamast välja. Reedel olid aga ummikusse sõitnud kõik mainitud sõiduradadel olnud autod, nii et sadamast välja ei mahtunud keegi. Ülejäänud autod pressisid mööda kõnniteed, seega oli sõidukeid kokku viies reas.

Ummiku keskel olevad autojuhid pahandasid üksiku sadamatöölisega, kuna neil oli e-pilet 10 minuti pärast väljuvale laevale, kuid reas eespool olevaid autosid edasi ei lastud. Teisel pool tõkkepuid ehk laevale pääsemise ooteradadel valitses samal ajal tühjus. Vähemalt üks reede õhtul väljunud laev läks Virtsust ära nii, et pardal oli ruumi sõidukitele, kuid need ei saanud lihtsalt tõkkepuudest läbi.

Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeld ütles Saarte Häälele, et nende sadamate territooriumil toimuv liikluskorraldus on olnud igati kontrolli all ja tavapärane. „Riigile või omavalitsusele kuuluvatel teedel toimuva kohta peaks pärima sellelt, kes seal liiklust korraldab ja kontrollib,“ nentis Vatsfeld, viidates maanteeametile ja liikluspolitseile. „Teadaolevalt on nii tänane kui ka eelmine vedaja kooskõlastanud vastavate ametkondadega kogu sadamatele eelneva teemärgistuse ja liiklusmärkide paiknemise,“ lisas Villu Vats­feld. „Seda, kas autojuhid seda järgivad, tuleb tõenäoliselt uurida juba neilt endilt.“

TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar aga nentis, et nemad on probleemist teadlikud. Ta möönis, et tihedamatel päevadel on tõesti sadamates suur koormus ja palju autosid, mis kõik ei mahu sadama-alale. „Osaliselt saabuvad e-piletitega sõidukid kas varasemale või siis hilisemale reisile – nende pilet kehtib üldjärjekorras, aga sadama-ala üldjärjekorra read on juba täis ning sellest tulenevalt tekib järjekord e-pileti sissepääsu ette,” nentis ta.

Padari sõnul puudub TS Laevadel õigus korraldada liiklust aladel, mis jäävad enne kassasid ja e-pileti sissepääsu. „Tegemist on n-ö maanteega,” viitas Padar asjaolule, miks firmal pole kohustust korraldada liiklust tõkkepuueelsel alal, kus kaos tekkis. Samas lisas ta, et nad plaanivad kohtuda maanteeameti, Saarte Liinide, politsei- ja piirivalveametiga, et probleemile mõistlik lahendus leida.