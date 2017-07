H&M avab peagi Aurigas uksed

Auriga kaubanduskeskuses seab end parasjagu uute tulijate hulgas sisse ka rõivakauplus H&M, kelle esindaja andmeil ei tule poe avamist enam ülearu kaua oodata.



„Meil on väga hea meel avada sel suvel esimene H&M-i pood Kuressaares,“ kinnitas Saarte Häälele Kristel Kont H&M Hennes & Mauritz Estonia kommunikatsiooniosakonnast. Samas kahetses ta, et ei saa hetkel veel avaldada täpsemaid detaile avamise osas, näiteks avamiskuupäeva, kuid kinnitas, et avamisaja lähenedes annavad nad sellest ka Saarte Hääle vahendusel kindlasti teada.