JUHTKIRI: Saare kala maailma

See, et Vättal tegutseva kalatööstuse Vettel emafirma AS Saaremere Kala kaks mainekat Suurbritannia ettevõtet ostis, on Saare maakonna majanduse seisukohast kahtlemata positiivne uudis.

On ju uks Saaremaa kalatoodetele nüüdsest kogu maailmale avatud: omandatud ettevõtted müüvad oma tooteid praegu juba 35 riiki. Tänu sellele tehingule on Saaremaa saanud rahvusvaheliselt tunnustatud kõrge lisandväärtusegat kalatootjaks ehk nagu ettevõtte juht tõdes – saab tagasi oma ajaloolise staatuse.

Kuna varem Tallinnas registreeritud Saaremere Kala on nüüd Saaremaa ettevõte, tähendab see, et ka raha tuleb Saare maakonda. Ehk täitub ka ettevõtjate eesmärk saada maailma parimaks lõhe- ja forellitoodete tootjaks.