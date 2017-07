Kino Apollo stardib septembris

Auriga kaubanduskeskuses on kino Apollo ehitustööd kulgenud igati plaanikohaselt. Kino tegevjuht Rauno Stüff tõdes, et praeguse seisuga ei tohiks olla neil mingeid takistusi avamaks uut kino septembri jooksul.



„Hetkel ei oskagi midagi liiga keerulist välja tuua, mis takistusi oleks tekitanud,“ tähendas ta. „Õnneks on uute kinode avamisest juba korralik kogemustepagas, mis võimaldab halbu üllatusi juba eos vältida.“

Stüfi kinnitusel on nad kiiresti kasvanud Eesti suurimaks kinoketiks. Eelmise aasta algusest alates on nad avanud Mustamäe Apollo kino, Narva Astri Apollo kino ja aprilli lõpus ka Euroopa kaasaegseima kino Tartu Lõunakeskuses.

Aurigas avatava kino teenindusjuhi otsingud on Rauno Stüfi sõnul omadega lõpusirgel. Peale seda algavad kohe ka teiste töötajate otsingud.

„On hea meel tõdeda, et Saaremaal on hea valik sobivaid kandidaate, kellel positiivsete elamuste pakkumine klientidele on veres,“ kiitis Stüff.

Kino Apollo seab end Aurigas sisse teisel korrusel nii uue sissekäigu kui ka eska­laatori vahetus läheduses.