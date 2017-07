Saaremaa kalatooted pääsevad laia ilma

Vättal tegutseva kalatööstuse Vettel emafirma omandas 15 miljoni euro eest kaks mainekat Suurbritannia ettevõtet.

Tehingu tulemusel tekkis rahvusvahelisim toiduainetööstus Saaremaal – käibega 70 miljonit eurot.

Eile Tallinnas toimunud PRFoodsi aktsionäride koosolekul otsustati John Ross Jr (JRJ) ja Coln Valley Smokery Limited (CVS) ost Saaremere Kala AS-i, Vetteli omanikfirma poolt. Otsustamise juures olid kohal ka JRJ-i aktsionärid ja tulevase Saaremere Kala juhatuse liikmed Christopher Leigh ja Victoria Leigh-Pearson.

PRFoodsi juhatuse liige Indrek Kasela sõnul oli neil juba poolteist aastat tagasi plaan muuta kogu grupp rahvusvahelisemaks.

„Arvestades, et ettevõtted, kelle omandasime, müüvad oma tooteid praegu juba 35 riiki, siis on see plaan sisuliselt täidetud,“ sõnas Kasela.

Uus tase kogu Eestis



Saaremaa jaoks tähendab suurtehingu toimumine, et tootmismahud kasvavad ka Vettelis. „Selle tehinguga on Saaremaa saanud rahvusvaheliselt tunnustatud kõrge lisandväärtusega kalatootjaks – tagasi staatusesse, kus ta ajalooliselt on olnud,“ tõdes ettevõtte juht. „See on tegelikult kogu Eesti toiduainetööstuse jaoks uus tase.“

Kasela rõhutas asja juures ettevõtte saaremaisust. Kui varem oli Vetteli emaettevõte Saaremere Kala registreeritud Tallinnas, siis nüüd on see tema kinnitusel täiesti Saaremaa firma.

Kui üks aspekt edaspidise osas on Indrek Kasela sõnul see, et kasvamas on tootmismahud, siis teine see, et valmistada on võimalik veelgi kvaliteetsemaid tooteid. „Kui vaatame ostetud ettevõtete kasumlikkust, siis – mida paremaid tooteid teed, seda suuremat kasumit teenid,“ nentis Kasela.

JRJ mullune käive ulatus seejuures mullu 13,7 miljoni euroni ja CVS-i käibeks kujunes 4,9 miljonit eurot. Puhaskasum oli neil vastavalt 1,2 miljonit eurot ja 184 000 eurot. PRFoodsi käive oli aga ligi 50 miljonit eurot.

„Oma käibes on nad meist kolm kord väiksemad, aga kasum on neil sama ja kasumlikkus on neil kolm korda parem kui meil,“ kõneles Kasela. „See tähendab, et inimesed on tootlikumad, teevad kvaliteetsemat tööd, mis tähendab loodetavasti ka seda, et meil tekib võimalus palgata veelgi kvaliteetsemat tööjõudu.“

Eesmärk – maailma parim



Kasela hinnangul võiks Saaremaa olla vabalt nn premium- ja luksustoodete tootjasaar terves Balti mere piirkonnas. Olgu öeldud, JRJ on juhtiv globaalne Šotimaal käideldud lõhe müüja. Briti kuninglik perekond on neile välja andnud ka kuningliku garantii.

„Eesmärk on panna olemasolevad tehased veel efektiivsemalt ja kvaliteetsemalt tööle. Seda eriti arvestades, et müüme tooteid ka rahvusvahelistele luksushotellidele ja –kaubamajadele – see nõuab analoogset kvaliteeti, mida Saaremaal pakuvad näiteks Sven Lennart Alpstali firmad,“ näitlikustas Kasela. „Neil valmivad Saaremaal maailma parimad mootorjahid, meie loodame, et meil valmivad parimad lõhe- ja forellitooted.“