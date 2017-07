Saaremaa võrkpalliklubi sai lisa kahe slovaki näol

Algaval hooajal Baltimaade Credit24 meistriliigas mängima hakkav Saaremaa võistkond sõlmis lepingud temporündaja Matej Hukeli ja nurgaründaja Tomaš Halandaga.

28 aastat vana ja 209 cm pikk Matej Hukel on kogenud mängumees, kellelt klubi loodab tõhusat abi blokis. Senise karjääri jooksul on ta mänginud lisaks Slovakkia liigale ka Austria meistriliigas ning kuulunud Slovakkia rahvuskoondisesse.

Teise Slovakkia mehe näol on tegemist väga hea hüppe ja terava rünnakuga nurgaründaja Tomaš Halandaga (195 cm, 25-aastane). Oma karjääri jooksul on ta mänginud lisaks Slovakkia liigale veel Saksamaa ja Tšehhi kõrgliigas. Hetkel on Halanda Slovakkia koondisega Belgias MM-valiksarja mängudel, kus laupäeval astub vastu Eesti koondisele.

Koos kahe slovakiga on meeskonnas nüüd üheksa mängijat, kellest viis on saarlased – Mihkel Tanila, Helar Jalg, Johan Vahter, Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär. Lisaks eelpool nimetatutele on meeskonnas veel Alexander Tusch Austriast ja Aleksander Eerma Tallinnast.

Saaremaa võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp selgitas, et meistriliigas saab mängule üles anda 12 mängijat, kuid meeskonna nimekirja peaks veidi rohkem mehi kokku tulema. Täiendust otsitakse veel nurgaründajate ja temporündajate osakonda. Kaua aega enam meeskonna komplekteerimisega minna ei tohiks ja juba augusti algul plaanitakse alustada treeningutega Kuressaares. Meeskonna peatreener on Urmas Tali, kes enne vedas Rakvere võrkpalliklubi. Sepp märkis, et ka taustajõudude kohta avaldavad nad infot lähiajal.

Mis puudutab saarlaste osakaalu meeskonnas, siis on miinimumeesmärk Sepa sõnul saavutatud. „Tahaks mõnda noort veel kaasata ja võib-olla saab olema kuus saarlast, aga põhiline eesmärk on täidetud,“ lausus ta.

Saaremaa klubiga liitumine tähendab ühtlasi ka Saaremaale elama tulemist. Sepp nentis, et välismaal mängib kolm saarlast (Karli Allik, Keith Pupart, Timo Tammemaa – toim) ja nii mõnedki on oma elu sisse seadnud pealinnas. Nii ei ole saarlaste Saaremaa klubisse mängima toomine niisama lihtne ülesanne. „Peame meeskonda kokku pannes lähtuma mitmetest aspektidest,“ selgitas Sepp.

Mis puudutab klubi eelarvet, siis selles osas võib Saaremaa võistkond eesootavale hooajale sirge seljaga vastu minna, kinnitas klubi mänedžer. Siiski otsitakse toetajaid juurde, näiteks koostööpartnerit majutuse ja toitlustuse osas.