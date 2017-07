Väike ehitusfirma sai korraliku starditoetuse

Selle aasta alguses Upal registreeritud ja aktiivselt mõned kuud tegutsenud tilluke ehitusfirma AR SECTOR OÜ sai hiljuti EASilt alustava ettevõtte starditoetusena 14 960 eurot.



Ettevõtte juhatuse liige Marvi Kaljumäe kinnitas, et mainitud toetussumma tema ettevõte tõepoolest sai ning täpsemalt öeldes tegeleb firma siseviimistlusteenuse pakkumisega. Kodulehte noorukesel viimistlusfirmal veel pole, kuid Kaljumäe kinnitusel tuleb see peagi kindlasti. Töötajaid on ettevõttes praegu kaks.