Ansekülas toimub kodukandipäev

Tähistamaks Saaremaa ühe vanema, Anseküla Põllumeeste Seltsi 25. juubelisünnipäeva korraldab selts homme üritusterohke kodukandipäeva.

Anseküla Põllumeeste Seltsi juhatuse liige Elve Lepik ütles, et säärane ettevõtmine on neil kavas esimest korda. „Minu mäletamist mööda umbes paarkümmend aastat tagasi midagi analoogset toimus, kuid see ikkagi ei olnud sedavõrd mitmekülgne, nagu me homse ürituse oleme kavandanud,“ rääkis ta.

Kodukandi päevale on oodata Anseküla, Imara, Kaimri, Mõisaküla, Easte, Lõu ja Kaugatuma küla nii püsi- kui ka suveelanikke. Kuid teretulnud on ka kõik need, kes nimetatud küladega seotud paikades on kunagi elanud, töötanud või koolis käinud.

Üritused saavad alguse Anseküla seltsimaja juures laupäeval kell 11.00, mil toimub registreerimine ja seejärel on soovijatel võimalus külastada kohalikke ettevõtjaid ning nautida kauneid koduaedu. Orienteeruvalt kell 13.00 on kavas avada ürituste põhiprogramm.

Anseküla kodukandi päeva jooksul on võimalik kuulata-vaadata slaidiprogrammi kohaliku põllumeeste seltsi veerandsajandit kestnud ajaloost, näha, kuidas valmistatakse ja kantakse kohalikke rahvariideid, osaleda ajalooringis ja mitmetes sportmängudes, sõita hobuvankril ning kuulata väikest kontserti. Kodukandipäev lõpeb lõbusa peoõhtu ja tantsuga.

Anseküla Põllumeeste Selts asutati 1991. aasta detsembris. „Kuna talvisel ajal on rahvaürituste korraldamine üpriski keeruline, siis otsustasime seltsi sünnipäeva tähistamise lükata suveaega,“ rääkis Elve Lepik.

Küsimusele, kui palju inimesi võiks homme Ansekülas kokku tulla, ei söandanud Lepik täpselt vastata. „Tõesti ei oska ennustada,“ märkis ta, „praeguse seisuga on end registreerinud vist vaid mõned inimesed, kuid ise loodame, et tegelikult tuleb osalejad kokku üle saja.“