Jaapani moelooja armus kõrvuni Muhu käsitöösse

Muhus asuva Männiku Käsitöötoas avaneb külastajatele juba mitmendat nädalat kummaline vaatepilt: Tokyost pärit Kikuko Arata tikib Muhu mustriga tikandeid.

Soov muhu tikand ära õppida tekkis Aratal eelmisel aastal, kui koos suure turismigrupiga külastati Männiku Käsitöötuba. Naise sõnul jäi siinne kaunis käsitöö talle silma ja tekkis soov peagi Eestisse naasta. „Töötan moedisainerina ja soovin muhu mustreid oma loodud kleitidel kasutada,“ lausus jaapanlanna. Kauneid tikandeid on Arata oma rõivastel kasutanud varemgi, kuid siiani oli naine neid tikkinud masinaga. Nüüd otsustas ta kauni käsitöö ise korralikult ära õppida.

Lisaks tikkimisele kavatseb Arata külastada ka Kihnut, kus soovib selgeks saada sealse traditsioonilise kudumise. „Et suunduda Tokyost siia ainuüksi meie käsitöö pärast, selleks peab huvi tõepoolest väga suur olema,“ lausus Männiku käsitöötoa perenaine Sirje Tüür. Muhus viibib Arata paar nädalat, et kõik vajalik korralikult ära õppida. „Ta on väga kiire õppija. Kaheksa tunniga olid tal selged kõik Muhu tikandile omased tikkimisvõtted, mille õppimine kohalikel võtab aega tunduvalt kauem,“ kiitis perenaine tublit õpilast.

Lisaks väiksematele töödele aitab Arata Tüüril tikkida ka suuremaid Muhu tekke. „Hetkel teen endale tekki, kuhu soovin, et Arata tikiks muhu pistega liblikaid,“ lausu Tüür, kelle sõnul on suurte tekkide kudumine väga aeganõudev töö.

„Ühe teki tegemiseks läheb mul kaks aastat, kuna soovin tööprotsessi ka ise nautida,“ rääkis Tüür. Tema sõnul on tellijaid, vaatamata pikale ooteajale, palju. Muhu tikandimeister on võimeline tekile suure muhu mustri tikkima ka kahe kuuga, kuid see tähendaks 8-12 tunniseid pausideta tööpäevi. Tänu sadadele kulutatud töötundidele on teki hind paratamatult kõrge. „Sääraste suurte tekkide hinnad algavad alates 1700 eurost,“ lausus Tüür.

Arata sõnul naudib ta Muhus vaikust, rahu ning värsket õhku. „Tunnen ennast siin nii mugavalt. Siin on kaunis loodus ja palju lilli,“ lausus jaapanlanna rõõmsalt. Arata on kohalikust elust nii lummatud, et soovib tulevikus ise Muhku kolida. „Kui oskad muhu mustriga tikandeid luua, siis tööpuudust karta pole vaja,“ kiitis Tüür elukohavaliku heaks.

Teele Tilts