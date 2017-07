Kirveviskajad kogunevad Ruhnus

Sel aastal 20. korda peetavad Eesti meistrivõistlused kirveviskamises toimuvad 21.-22. juulini Ruhnus.



Korraldaja Marek Peet sõnas Saarte Häälele, et eelnevalt on võistlust peetud Mäetaguse vallas Ida-Virumaal ning ühel korral ka Lääne-Virumaal. „Ruhnus sellepärast, et ma ise nüüd ehitan siia omale suvekodu ja mõtlesin, et miks mitte siin teha,” lisas ta.

Esimesed võistlused 20 aastat tagasi läbi viinud ja sel aastal kohtuniku ametit pidav Tarmo Leini ütles, et kirveviskamise idee tuli tema Rootsi sõpradelt, kes talle kirve kinkisid. „Mulle kingiti kirves ja öeldi, et hakka asjaga tegelema ja siis oligi niimoodi, et järgmine aasta korraldasin Eestis mitmeid väikseid võistlusi,” lisas kohtunik.

Kirveviskel kasutatakse kahepoolse teraga sõjakirvest, meeste kirves on natuke raskem ja pikema varrega kui naiste kirves. Teise korraldaja Neeme Jaansoni sõnul seisab sein vertikaalselt võistleja ees ja seinale asetatakse umbes 80cm läbimõõduga pakk. Kirvest visatakse kuue ja poole meetri kauguselt. „Kõige täpsem tabamus annab viis punkti, see on siukene täpp keset seda pakku,” lisas ta ja selgitas, et iga 5 cm tagant alaneb punktiskoor ühe võrra, kui kirves kinni ei jää, saab nulli.

Sel aastal võtab kirveviskamisest osa ligikaudu 40 inimest.

Taavi Sink