Kümnendik karuputkekolooniaist kasvab Saaremaal

Keskkonnaameti andmeil kasvab kümnendik Eesti karuputkekolooniaist Saaremaal.

“Kolooniaid on kõige rohkem Kõljala, Reeküla ja Eikla kandis, tihedamalt ka Muhu saarel ja Tornimäe ning Karja ümbruses,” loetles keskkonnaameti Lääne regiooni kaitsekorralduse spetsialist Maarja Nõmm.

Kuidas on aastatepikkune tõrjetöö Saaremaal kasvavat võõrliiki mõjutanud? “Üldjoontes jääb karuputke kolooniate pindala Saare maakonnas samaks,” tõdes Nõmm. “On kolooniaid, kust putked on tänu pikaajalisele tõrjumisele kadunud, aga samas tuleb igal aastal juurde ka päris uusi seni teadmata ja tõrjumata kolooniaid.”

Saaremaal tehakse karuputke võõrliikide tõrjet tänavu umbes 220 hektaril. “Tõrjetöödega alustati ehk esimene tõrjekord tehti juuni esimeses pooles,” märkis Nõmm. “Praegu käib teine tõrjekord.”

Kolooniaid tõrjuvad Saaremaal sel ja järgmisel aastal kaks ettevõtet – mandri firma OÜ Mikslinks ja kohalik ettevõte OÜ Agrinate. Enamikul aladel pritsitakse taimi herbitsiidiga, osadel kaevatakse ka taimed välja ja vajadusel lõigatakse õisikuid.

Pärsia, hiid- ja Sosnovski karuputk on ohtlikud invasiivsed võõrliigid. Kiire leviku, paljunemise ning suure kasvu tõttu ohustavad nad meie looduslikke kooslusi. Inimestel tekivad kokkupuutel putketaimede mahlaga ja koosmõjus päikesevalgusega tervisekahjustused – naha punetus, villid, isegi haavandid.

“Kui leiate oma kodukandis kasvamas üksikuid taimi, siis on kõige tõhusam viis taime(de) tõrjumiseks nende väljakaevamine,” soovitas Maarja Nõmm. Taim koos juurega tuleb välja kaevata ja jätta juurikas maapinnale kuivama. Kui õisikus on jõudnud tekkida ka seemnealged, siis tuleb õisik taimelt eemaldada ja seejärel põletada. Töö tegemisel tuleb jälgida, et ei puututaks kokku taimemahlaga.

“Kui leitakse uusi suuremaid kolooniaid, siis tuleb sellest teavitada keskkonnaametit, et saaks võimalikult ruttu korraldada alal võõrliigi tõrjetööd,” lausus Nõmm.