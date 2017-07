Kuressaares tuleb Myosotise raamatu esitlus

27. juulil kell 16 toimub Kuressaares Aavikute majamuuseumis Olga Säreli luulekogu „Saaremaale“ esitlus.

Olga Särel sündis 1894. aastal Laimjalas Audla külas. 1898. aastal kolis perekond Narva, kus ta omandas alghariduse ja töötas hiljem ise algkooliõpetajana. 1914. aastal naasis Olga Särel kodukanti, kus elatus peamiselt käsitööst, elades Kapra ja Audla külas. Viljaka harrastusluuletajana avaldas ta oma loomingut kohalikes ajalehtedes Hääl ja Meie Maa ning ajakirjades Agu, Eesti Naine, Noorusmaa, Maanoored jt, kasutades pseudonüüme Myosotis (lõosilm, rahvapärase nimega meelespea), Saaretar jt. Olga Särel suri 1979. aastal ja on maetud Kahtla kalmistule.

Tema luuleraamat „Saaremaale“ sisaldab umbes 160 luuletust aastatest 1915−1934. Raamatu pealkiri viitab tagasihoidlikult mitte kõrge või kõrgi poeesia, vaid pigem südamesooja kodususe poole. Paljudes ta luuletustes on Saaremaa omapärast ilusat loodust ehtsalt ja tunnetest hõõguva südamega kirjeldatud.

Raamatu väljaandmist toetasid Sigrid ja Indrek Toome, OÜ Merinvest ja Pöide vald. Raamatu koostas Hando Runnel.

Kirjastuse Ilmamaa direktor Mart Jagomägi ütles, et Ilmamaa e-poes on teos juba saadaval, aga üldkaubandusvõrku jõuab see ilmselt augusti alguses.